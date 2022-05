Frankreich feiert wichtigen Sieg gegen Italien +++ Österreich unterliegt Norwegen

Norwegen - Österreich 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) Tampere. - 6137 Zuschauer. - SR Lawrence/Stolc (CAN/SVK), Chaput/Obwegeser (CAN/SUI). Tore: 7. (6:48) Heinrich (Wukovits, Schneider/Ausschluss Ken André Olimb) 0:1. 8. (7:33) Rosseli Olsen (Ken André Olimb/Ausschluss Haga!) 1:1. 21. Martinsen (Johannesen, Rosseli Olsen) 2:1. 27. Haudum (Unterweger, Ganahl/Ausschluss Krogdahl) 2:2. 32. Röymark (Haga, Nörstebö) 3:2. 48. Roselli Olsen (Martinsen, Ken André Olimb/Ausschlüsse Wimmer, Schneider) 4:2. 57. Schneider (Wukovits, Heinrich/Ausschluss Röymark) 4:3. 60. (59:47) Rönnild (Jakobsson) 5:3 (ins leere Tor). Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Norwegen, 4mal 2 plus 5 Minuten (Wimmer) plus Spieldauer (Wimmer) gegen Österreich. (abu/sda)

Eintracht vs. Rangers – ein Europa-League-Final für die Nostalgiker

Im Final der Europa League duellieren sich heute Abend in Sevilla mit Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers zwei Traditionsklubs mit grosser Anhängerschaft und ähnlicher Philosophie. Für beide Klubs ist es eine rare Chance auf einen Europacup-Titel.

«50'000 Hessen vs. 70'000 Schotten» titelte die deutsche Nachrichtenagentur dpa zum Wochenbeginn und kündigte einen Ausnahmezustand in der Stadt des Europa-League-Rekordsiegers FC Sevilla an. Übertrieben war die Schlagzeile nicht, sollen doch sogar gegen 100'000 Schotten für das aussergewöhnliche Happening nach Südspanien gereist sein. Wer in Sevilla eine Übernachtung buchen wollte, musste selbst für eine einfache Unterkunft mehr als 1000 Euro locker machen.