Die Legalisierung von Cannabis in Kanada sorgt in der NHL für rauchende Köpfe

Kanada erlaubt den generellen Verkauf von Cannabis ab Oktober 2018. Das neue Gesetz sorgt dafür, dass auch in der NHL über die Wirkung und Nutzung der Droge diskutiert wird.

Ab Oktober 2018 ist in Kanada auch der generelle Verkauf von Cannabis erlaubt. Bislang war es, wie in gewissen Bundesstaaten der USA für medizinische Zwecke legal. Da sieben NHL-Klubs aus Kanada stammen, hat dies nun eine Diskussion über den Gebrauch von Cannabis im professionellen Eishockey entfacht.

Die NHL will ihre Regeln bezüglich Cannabis-Konsums nicht anpassen, zumindest was die Freizeit der Spieler angeht. «Unsere Philosophie bezüglich Cannabis ist unverändert, egal ob sich die Gesetze an gewissen Orten verändern», zitiert «The Athletic» NHL-Commissioner Bill Daly.

Dennoch hat Die NHL von allen nordamerikanischen Profiligen schon jetzt die lockersten Regeln was den Konsum von Cannabis angeht.

Marihuana steht in der besten Hockeyliga der Welt nicht einmal auf der Liste der verbotenen Mitteln. In Urinproben wird nicht darauf getestet. Einzig bei gewissen Tests gibt es zusätzliche Fragen über den gebrauch von Freizeitdrogen. Dort schreitet die Untersuchungsbehörde aber erst ein, wenn die Gefahr besteht, dass der Spieler mit gewissen Dosen seine Gesundheit gefährdet. Ein NHL-Spieler könnte also täglich kiffen, ohne dass er in Gefahr läuft, bestraft zu werden.

Die medizinische Wirkung von Cannabis Die detaillierten Wirkungen der Stoffe in Cannabis (Cannabinoide) sind noch weitgehend unbekannt. In ersten Studien wurde jedoch nachgewiesen, dass gewisse Cannabinoide neben diversen anderen Wirkungen schmerzlindernd, entkrampfend, entzündungshemmend und schlaffördernd sein können.

Im Moment scheint es nicht wahrscheinlich, dass es eine explizite öffentliche Einigung zwischen NHL und der Spielervereinigung NHLPA gibt, die den Freizeitkonsum von Cannabis erlauben würde. Schon alleine deshalb, weil es in den USA noch nicht in allen Bundesstaaten legal ist.

Die medizinische Nutzung ist allerdings ein anderes Thema. Ein Sprecher der NHLPA bestätigte unlängst, dass diesbezüglich Gespräche mit der Liga geführt werden. In Kanada und den US-Bundesstaaten mit den entsprechenden Gesetzesgrundlagen, dürfen Teamärzte ihre Spieler bereits mit medizinischem Marihuana behandeln.

Es gibt allerdings noch einige praktische Probleme und eine gewisse Zurückhaltung, da die Gesetze nicht in allen Städten die selben sind und die Teams mit ihren Spielern verschiedene Bundesstaaten bereisen. Die NHL prüft laut «The Athletic» derzeit, wie oft gewisse Medikamente verwendet werden. Gut möglich, dass es bald Handlungsempfehlungen für den medizinischen Gebrauch von Cannabis gibt. (abu)

