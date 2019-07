Arcobello, Genoni und Kubalik an den Swiss Ice Hockey Awards in 2 Kategorien nominiert

Die Nominierten in der Übersicht

Wertvollster Spieler (MVP) Playoff:

Mark Arcobello (Bern)

Simon Moser (Bern)

Leonardo Genoni (Bern)

Wertvollster Spieler (MVP) Qualifikation:

Dominik Kubalik (Ambri-Piotta)

Gregory Hofmann (Lugano)

Mark Arcobello (Bern)

Torhüter des Jahres (Jacques Plante Trophy):

Damiano Ciaccio (SCL Tigers)

Tobias Stephan (Zug)

Leonardo Genoni (Bern)

Newcomer des Jahres (Youngster of the Year):

Sven Leuenberger (Zug)

Benjamin Baumgartner (Davos)

Janis Moser (Biel)

Beliebtester Spieler (Most Popular Player):

Andres Ambühl (Davos)

Tristan Scherwey (Bern)

Dominik Kubalik (Ambri-Piotta).