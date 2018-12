Hier erklärt dir Müslüm, weshalb Unihockey geiler ist als Eishockey

Wusstest du, weshalb der Unihockeyball Löcher hat? Der Entertainer Müslüm erklärt's dir: Es waren die Ausländer! In einer nicht ganz ernst gemeinten Reportage zeigt Müslüm auf, weshalb Unihockey den anderen Sportarten überlegen ist – auch dem Eishockey. Das Video ist eine Promo-Aktion von Swiss Unihockey für den am Samstag in Kloten stattfindenden Superfinal der Männer und Frauen, bei dem es in einem einzigen Spiel um die Meistertitel geht. (abu)