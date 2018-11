Sport

Devils gehen in Ottawa trotz zwei Hischier-Assists unter



NHL-Resultate vom Dienstag Ottawa – New Jersey (mit Hischier, Müller) 3:7 Columbus (mit Kukan) – Dallas 4:1 San Jose (mit Meier) – Minnesota (mit Niederreiter) 4:3 Detroit – Vancouver (ohne Bärtschi) 3:2 n.P.

Bild: AP/The Canadian Press

New Jersey geht in Ottawa trotz zwei Hischier-Assists unter – Uber-Fahrer skoren 10 Punkte

Die New Jersey Devils verlieren trotz früher 2:0-Führung und zwei Assists von Nico Hischier 3:7 in Ottawa. Bis zur 12. Minute erzielten die Devils durch Hischiers Linienkollegen Taylor Hall und Kyle Palmieri zwei Tore, danach brach New Jersey aber regelrecht ein.

Innerhalb von 38 Minuten buchte Ottawa gleich sechs Treffer zur 6:2-Führung, womit die Partie für das Team aus Kanadas Hautstadt entschieden war. Die in den «Uber-Vorfall» verwickelten Spieler erzielten zehn Skorerpunkte.

Hischier stand 19:01 Minuten auf dem Eis, Teamkollege Mirco Müller mit 18:09 Minuten für einmal etwas weniger lang. Das gut in die Saison gestartete New Jersey hingegen verloren zum siebten Mal in den letzten neun Spielen.

Kleines Erfolgserlebnis für Niederreiter

Das Schweizer Duell zwischen den San Jose Sharks mit Timo Meier und den Minnesota Wild mit Nino Niederreiter ging mit 4:3 an die Kalifornier. Meier blieb für einmal ohne Skorerpunkt, Niederreiter assistierte beim 1:2. Der Bündner wartet aber auch nach 14 Spielen auf sein erstes Saisontor.

Erfolgreicher war Dean Kukan, der bei den Columbus Blue Jackets zum sechsten Einsatz in dieser Saison kam und zuhause gegen Dallas 4:1 gewann. Die Vancouver Canucks verlieren ohne den verletzten Sven Bärtschi gegen die Detroit Red Wings mit 2:3 nach Penaltyschiessen. Canucks-Rookie Elias Pettersson erzielt dabei sein 10. Tor im 10. Spiel. (pre/sda)

