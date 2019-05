Sport

Eishockey

Hockey-WM: Schweden setzt sich gegen Lettland knapp durch



Eishockey-WM in der Slowakei Gruppe A in Kosice:

Frankreich – Grossbritannien 3:4 (0:0, 3:2, 0:1, 0:1) n.V.

Kanada – Dänemark 20.15 Uhr

Gruppe B in Bratislava:

Schweden – Lettland 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Österreich – Italien 20.15 Uhr

Schweden gewinnt dramatisch, Frankreich steigt ab – so holt die Schweiz morgen Rang 2

Am zweitletzten Vorrundenspieltag der Eishockey-WM in der Slowakei fielen Entscheidungen. Schweden qualifizierte sich als achtes Team für die Viertelfinals. Frankreich steigt ab.

Schweden – Lettland

Schweden löste als letzte Mannschaft das Viertelfinal-Ticket mit einem 5:4-Erfolg über Lettland, das seine letzte Chance verspielte. Roberts Bukarts von Ocelari Trinec liess mit einem Hattrick Lettland lange hoffen. Die Letten benötigten einen Sieg in 60 Minuten, gingen im dritten Abschnitt erstmals in Führung, hielten diesen 3:2-Vorsprung bis elf Minuten vor Schluss, glichen später nochmals zum 4:4 aus und konnten im Finish während zwei Minuten Powerplay spielen. Dennis Rasmussen erlöste Schweden 34 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor.

Für das letzte Schweizer Vorrundenspiel vom Dienstagmittag gegen Tschechien präsentiert sich die Ausgangslage nach Schwedens Sieg wie folgt: Die Schweiz kann noch auf Platz 2 vorstossen, wenn sie Tschechien mit zwei Toren Unterschied besiegt und Schweden am Abend gegen Russland keinen Punkt holt. «Das ist das Ziel», so Nationalcoach Patrick Fischer, «wir wollen unbedingt den Viertelfinal in Bratislava spielen.» Nur der Gruppensieger und der Gruppenzweite dürfen in Bratislava bleiben; der Dritte und der Vierte müssen für die Viertelfinals nach Kosice reisen.

Wenn die Schweiz gegen Tschechien nicht in 60 Minuten gewinnt, beendet sie die Vorrundengruppe auf Platz 4. Im Viertelfinal träfen die Schweizer in diesem Fall auf den Sieger der Gruppe A. In dieser Poule kann sich Finnland am Dienstag mit einem Sieg über Deutschland den Gruppensieg sichern.

Frankreich – Grossbritannien

Schon am Montag wurde der Abstiegskampf entschieden. In der Gruppe A schaffte Grossbritannien ein Wunder. Die Briten realisierten nach zwei sensationellen Aufstiegen (aus der C-Gruppe in die A-Gruppe) dank eines 4:3 nach Verlängerung gegen Frankreich in extremis den Klassenerhalt. Frankreich führte nach 28 Minuten und zwei Goals innerhalb von sechs Sekunden (!) gegen die Briten 3:0. Diese glichen bis zur 46. Minute aber wieder aus. In der Overtime drückten die Franzosen auf das Siegtor. In der 63. Minute gelang Britanniens Verteidiger Ben Davies aber mit dem ersten Torschuss des Aussenseiters in der Overtime das 4:3-Siegtor. Stürmer Ben O'Connor steuerte drei Assists bei.

Vor einem Jahr hatte Österreich an der WM in Dänemark als erster Aufsteiger seit zehn Jahren den Klassenerhalt geschafft. Jetzt schafften die britischen Eishockeyaner das selbe Kunststück.

Frankreich wird als Absteiger im nächsten Frühling die WM in Zürich und Lausanne verpassen. Im französischen Absteiger-Team figurierte ein NHL-Akteur (Alexandre Texier von Columbus) und mit Eliot Berthon (Servette), Thomas Thiry (Zug), Charles Bertrand (Fribourg) und Tim Bozon (Servette) vier Spieler aus der National League. Betreut wurden die Franzosen von Philippe Bozon, der einst ein Jahr lang (erfolglos) den HC Lugano trainierte, und Assistent Rene Matte (Assistent bei Ambri-Piotta).

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

Die Telegramme

Schweden - Lettland 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Bratislava. - 9085 Zuschauer. - SR Rantala/Romasko (FIN/RUS), Jensen/Nikulainen (DEN/FIN). - Tore: 11. Pettersson (Landeskog, Lindholm/Ausschluss Batna) 1:0. 30. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts, Freiberg/Ausschluss Ekman-Larsson) 1:1. 34. Kempe (Nylander, Klingberg) 2:1. 42. Roberts Bukarts 2:2. 44. Jaks (Rihards Bukarts, Darzins) 2:3. 49. Lander (Kempe) 3:3. 51. Hörnqvist (Ekholm, Nylander) 4:3. 57. Roberts Bukarts (Indrasis, Sotnieks) 4:4. 60. (59:26) Rasmussen 5:4 (ins leere Tor). - Strafen: je 3mal 2 Minuten.

Frankreich - Grossbritannien 3:4 (0:0, 3:2, 0:1, 0:1) n.V.

Kosice. - 7440 Zuschauer. - SR Kaukokari/Stano (FIN/SVK), Kaderli/Leermakers (SUI/NED). - Tore: 24. Rech (Manavian, Bozon) 1:0. 28. (27:31) Sacha Treille (Chakviachvili, Texier/Ausschluss O'Connor) 2:0. 28. (27:37) Rech (Claireaux) 3:0. 35. Dowd (O'Connor) 3:1. 39. Hammond (O'Connor, Phillips) 3:2. 46. Farmer (Phillips, O'Connor) 3:3. 63. (62:03) Davies (Phillips) 3:4. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Frankreich, 3mal 2 Minuten gegen Grossbritannien. (sda)



