Champions Hockey League: SC Bern und Lausanne gewinnen gegen Finnen



Champions Hockey League D: Lahti Pelicans – Lausanne 4:5nP (0:1,3:0,1:3) E: Kärpät Oulu – Bern 2:3nV (2:0,0:1,0:1)

Zwei Mal Zusatzschicht – Bern und Lausanne gewinnen gegen Finnen

Kärpät Oulu – Bern

Der SCB geriet gegen Kärpät Oulu sehr rasch in Rücklage. 0:1 hiess es nach nur 19 Sekunden, in der 16. Minute fiel gar das 0:2. Doch das Team von Kari Jalonen kämpfte sich in der Heimat seines finnischen Trainers dank Toren von Gregory Sciaroni (25.) und Matthias Bieber (45.) zurück.

In der Verlängerung schloss der Amerikaner Mark Arcobello nach 2:43 Minuten einen Konter erfolgreich ab. Mit drei Punkten aus den zwei Auswärtsspielen gegen Skelleftea und Kärpät Oulu schuf sich der Schweizer Meister in der Gruppe E eine gute Ausgangslage, um sich für die Achtelfinals zu qualifizieren.

Lahti Pelicans – Lausanne

Auch Neuling Lausanne hat nach den ersten zwei Spieltagen drei Punkten auf dem Konto. Zwei Tage nach der Niederlage in der Verlängerung bei Junost Minsk setzten sich die Waadtländer in Lahti nach zwischenzeitlichem 1:3- und 2:4-Rückstand im Penaltyschiessen doch noch durch. Yannick Herren, Christoph Bertschy und Tyler Moi trafen mit ihren Versuchen, Goalie Luca Boltshauser hingegen musste sich im Shootout nur einmal geschlagen geben. (ram/sda)

Die Telegramme

Kärpät Oulu - Bern 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) n.V.

4531 Zuschauer. - SR Frandsen/Vikman (NOR/FIN), Orava/Thomann (FIN).

Tore: 1. (0:19) Kristof (Puljujarvi, Pyörälä) 1:0. 16. Karvinen (Anttila, Krejcik) 2:0. 25. Sciaroni (Ebbett, Scherwey) 2:1. 45. Bieber (Praplan, Untersander) 2:2. 63. (62:43) Arcobello (Untersander) 2:3.

Strafen: 2x2 Min. gegen Kärpät Oulu, 3x2 Min. gegen Bern.

Lahti Pelicans - Lausanne 4:5 (0:1, 3:0, 1:3, 0:0) n.P.

3412 Zuschauer. - SR Kopitz/Kaukokari (GER/FIN), Neva/Sormunen (FIN).

Tore: 3. Herren (Moy, Grossmann) 0:1. 27. Mustonen (Björninen, Aaltonen/Ausschlüsse Jooris, Moy) 1:1. 29. Merelä (Aaltonen, Börninen/Ausschluss Kenins) 2:1. 38. Ylönen (Pynnönen, Teppo) 3:1. 41. (40:50) Lindbohm (Frick) 3:2. 43. (42:32) Nieminen (Aaltonen, Hari) 4:2. 44. (43:06) Vermin (Leone, Grossmann) 4:3. 55. Jooris (Kenins, Frick) 4:4.

Penaltyschiessen: Lahtinen 1:0, Herren 1:1; Aaltonen -, Bertschy 1:2; Kinnunen -, Moy 1:3; Hari -.

Strafen: 6x2 Min. gegen Lathi Pelicans, 8x2 Min. gegen Lausanne. (sda)

