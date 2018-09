Sport

Eishockey

Hockey: Die Transfers und Testspiele der National League



Die National League ist zurück! Hier gibt's den Überblick zu allen Kadern und Transfers

Am Freitag beginnt (endlich) die Eishockey-Saison in der National League. Wir verschaffen dir den Überblick, welche Klubs welche Transfers getätigt haben, wie die aktuellen Kader aussehen und ob dein Team in den Testspielen überzeugt hat.

Endlich geht es wieder los. Am Freitag startet die National League in ihre neue Saison. Die ZSC Lions wollen ihren Titel verteidigen und jedes andere Team will ihnen ebendiesen Titel streitig machen. Damit du den Überblick hast, wie die Teams einzuschätzen sind, haben wir dir alle Transfers, alle Kader und alle Testspielresultate zusammengestellt.

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Denis Hollenstein (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Simon Bodenmann (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Serge Aubin (Trainer, 43)

kommt von den Vienna Capitals (Österreich)

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Hans Kossmann (Trainer, 56)

offen

🇨🇭 Mathias Seger (Verteidiger, 40)

tritt zurück

🇨🇭 Mike Künzle (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 24)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇱🇻 Ronalds Kenins (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Lausanne

🇫🇮 Lauri Korpikoski (Stürmer, 31)

wechselt zu TPS Turku

🇨🇦 Linden Vey (Stürmer, 26)

wechselt zu ZSKA Moskau

🇸🇪 Mattias Sjögren (Stürmer, 30)

wechselt zu Rögle BK

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

Kader 👥

Tor: Lukas Flüeler, Niklas Schlegel.

Verteidigung: Phil Baltisberger, Tim Berni, Patrick Geering, Roger Karrer, Kevin Klein 🇺🇸, Christian Marti, Maxim Noreau 🇨🇦, Dave Sutter, Severin Blindenbacher.

Sturm: Jerome Bachofner, Chris Baltisberger, Simon Bodenmann, Roman Cervenka 🇨🇿, Fabrice Herzog, Mattia Hinterkirchner, Denis Hollenstein, Marco Miranda, Fredrik Pettersson 🇸🇪, Raphael Prassl, Reto Schäppi, Drew Shore 🇺🇸, Pius Suter, Roman Wick, Robert Nilsson.



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Testspiele 🏒

ZSC Lions – GCK Lions 8:2

ZSC Lions – HC Ambri-Piotta 1:3

ZSC Lions – Lausanne HC 3:4

ZSC Lions – SCL Tigers 4:3

Champions Hockey League 🏆

ZSC Lions – Aalborg Pirates (h) 6:5nV

ZSC Lions – Frölunda Indians (h) 3:2nP

ZSC Lions – Frölunda Indians (a) 2:4

ZSC Lions – Aalborg Pirates (a) 2:1



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 27)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Timo Haussener (Stürmer, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Mauro Jörg (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇺🇸 Taylor Chorney (Verteidiger, 31)

kommt von den Columbus Blue Jackets



Abgänge ❌

🇨🇭 Damien Brunner (Stürmer, 32)

wechselt zu Biel

🇨🇭 Philippe Furrer (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 34)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Timo Haussener (Stürmer, 21)

verliehen an die Ticino Rockets

🇺🇸 Emerson Etem (Stürmer, 26)

im Tryout bei den Los Angeles Kings

Kader 👥

Tor: Elvis Merzlikins, Stefan Müller.

Verteidigung: Alessandro Chiesa, Taylor Chorney 🇺🇸, Benoit Jecker, Romain Loeffel, Elia Riva, Massimo Ronchetti, Riccardo Sartori, Stefan Ulmer, Julien Vauclair, Thomas Wellinger.

Sturm: Alessio Bertaggia, Dario Bürgler, Luca Cunti, Luca Fazzini, Timo Haussener, Grégory Hofmann, Mauro Jörg, Linus Klasen 🇸🇪, Jani Lajunen 🇫🇮, Maxim Lapierre 🇨🇦, Giovanni Morini, Sébastien Reuille, Matteo Romanenghi, Raffaele Sannitz, Julian Walker.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Testspiele 🏒

HC Lugano – Ticino Rockets 6:1

HC Lugano – Dornbirner EC 4:2

HC Lugano – Black Wings Linz 3:1

HC Lugano – Adler Mannheim 1:4​

Champions Hockey League 🏆

HC Lugano – HC Pilsen (a) 2:3

HC Lugano – Banska Bystrica (a) 2:5

HC Lugano – Banska Bystrica (h) 4:1

HC Lugano – HC Pilsen (h) 1:3​

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Grégory Sciaroni (Stürmer, 29)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Bieber (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Daniele Grassi (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Esbjörn Leiv Fogstad Vold (Stürmer, 20)

kommt vom eigenen Nachwuchs

🇸🇪 Adam Almquist (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇸🇮 Jan Mursak (Stürmer, 30)

kommt von Frölunda



Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Bodenmann (Stürmer, 30)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Dario Meyer (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 30)

wechselt zu den ZSC Lions

🇫🇮 Juhamatti Aaltonen (Stürmer, 32)

wechselt zu Skelleftea

🇫🇮 Mika Pyörälä (Stürmer, 36)

kehrt zu Kärpät zurück

🇦🇹 Bernd Wolf (Verteidiger, 21)

wechselt zum Villacher SV

🇨🇭 Tim Dubois (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇭 Gian-Andrea Randegger (Stürmer, 32)

tritt zurück

🇨🇦 Mason Raymond (Stürmer, 32)

offen

🇨🇭 Aurélien Marti (Verteidiger, 23)

an den SC Langenthal verliehen

Kader 👥

Tor: Leonardo Genoni, Pascal Caminada.

Verteidigung: Adam Almquist 🇸🇪, Calle Andersson, Eric Blum, Beat Gerber, Colin Gerber, Jérémie Kamerzin, Justin Krueger, Aurélien Marti, Ramon Untersander.

Sturm: Mark Arcobello 🇺🇸, Alain Berger, Matthias Bieber, Andrew Ebbett 🇨🇦, Leiv Fogstad Vold, Daniele Grassi, Gaetan Haas, André Heim, Marc Kämpf, Simon Moser, Jan Mursak 🇸🇮, Thomas Rüfenacht, Tristan Scherwey, Grégory Sciaroni.



Bild: KEYSTONE

Testspiele 🏒

SC Bern – EHC Visp 5:1

SC Bern – Red Bull München 4:1

SC Bern – Red Bull Salzburg 2:1nV

SC Bern – EHC Biel 2:3

SC Bern – SC Langenthal 1:2



Champions Hockey League 🏆

SC Bern – Växjö Lakers (a) 2:1

SC Bern – Cardiff Devils (a) 3:2nV

SC Bern – Växjö Lakers (h) 4:3

SC Bern – Cardif Devils (a) 3:2​

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Damien Brunner (Stürmer, 32)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mike Künzle (Stürmer, 24)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Ramon Tanner (Stürmer, 18)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Damien Riat (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 22)

kommt von Rapperswil-Jona

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 26)

kommt von Rapperswil-Jona

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 19)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Anssi Salmela (Verteidiger, 33)

kommt von Dinamo Riga

Abgänge ❌

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 24)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Valentin Lüthi (Verteidiger, 24)

wechselt nach Langenthal

🇨🇭 Benoit Jecker (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Philipp Wetzel (Stürmer, 33)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Nicholas Steiner (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Mathias Joggi (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇺🇸 Sam Lofquist (Verteidiger, 28)

wechselt zu den San Antonio Rampage (AHL)

🇨🇭 Fabian Sutter (Stürmer, 36)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Valentin Nussbaumer (Stürmer, 17)

wechselt zu Shawinigan Catarectes (QMJHL)

🇨🇦 Jacob Micflikier (Stürmer, 34)

offen

Kader 👥

Tor: Jonas Hiller, Elien Paupe.

Verteidigung: Mauro Dufner, Dominik Egli, Kevin Fey, Beat Forster, Samuel Kreis, Marco Maurer, Anssi Salmela 🇫🇮, Rajan Sataric, Kristian Suleski.

Sturm: Damien Brunner, Dominik Diem, Robbie Earl 🇺🇸, Jason Fuchs, Michael Hügli, Mike Künzle, Fabian Lüthi, Jan Neuenschwander, Marco Pedretti, Marc-Antoine Pouliot 🇨🇦, Toni Rajala 🇫🇮, Damien Riat, Julian Schmutz, Ramon Tanner, Mathieu Tschantré.

Bild: PPR

Testspiele 🏒

EHC Biel – SC Bern 3:2

EHC Biel – SCL Tigers 2:3nV

EHC Biel – Schwenninger Wild Wings 5:1

EHC Biel – Adler Mannheim 4:3nV

EHC Biel – HC Ambri-Piotta 4:2

EHC Biel – HC Genf-Servette 4:5​

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick-Lennart Albrecht (Stürmer, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 23)

kommt von den SCL Tigers

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 39)

kommt von Linköping (Schweden)

🇨🇦 Josh Holden (Assistenztrainer, 40)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Dario Simion (Stürmer, 24)

kommt vom HC Davos

🇸🇪 Pontus Widerström (Stürmer, 24)

kommt von Frölunda



Abgänge ❌

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 24)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 19)

wechselt zu den Washington Capitals

🇨🇭 Robin Grossmann (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Timo Helbling (Verteidiger, 36)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Larri Leeger (Verteidiger, 31)

wechselt zu den SCL Tigers

🇩🇪 Harold Kreis (Trainer, 59)

wechselt zu Düsseldorf

🇨🇭 Timothy Kast (Stürmer, 29)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Waltteri Immonen (Assistenztrainer, 51)

wechselt zum EHC Kloten

Kader 👥

Tor: Tobias Stephan, Sandro Aeschlimann.

Verteidigung: Santeri Alatalo, Raphael Diaz, Tobias Fohrler, Johann Morant, Dominik Schlumpf, Livio Stadler, Thomas Thiry, Jesse Zgraggen, Miro Zryd.

Sturm: Yannick-Lennart Albrecht, Fabian Haberstich, Carl Klingberg 🇸🇪, Dominic Lammer, Lino Martschini, David McIntyre 🇨🇦, Garrett Roe 🇺🇸, Fabian Schnyder, Sven Senteler, Dario Simion, Viktor Stalberg 🇸🇪, Reto Suri, Yannick Zehnder.



Bild: TI-PRESS

Testspiele 🏒

EV Zug – EVZ Academy 7:1

EV Zug – Düsseldorfer EG 2:1

EV Zug – Augsburger Panther 1:5

EV Zug – Black Wings Linz 3:2

EV Zug – Adler Mannheim 2:1



Champions Hockey League 🏆

EV Zug – Eisbären Berlin (a) 5:3

EV Zug – Neman Grodno (a) 4:2

EV Zug – Eisbären Berlin (h) 6:1

EV Zug – Neman Grodno (h) 2:3nV



HC Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Philippe Furrer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Reto Berra (Torhüter, 31)

kommt von Anaheim

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 20)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 29)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Samuel Walser (Stürmer, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidigung, 21)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Sandro Schmid (Stürmer, 17)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Makai Holdener (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇿 Lukas Lhotak (Stürmer, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇺🇸 Andrew Miller (Stürmer, 29)

kommt von den Charlotte Checkers (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 22)

wechselt zu den New York Islanders

🇨🇭 Caryl Neuenschwander (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 22)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Lorenz Kienzle (Verteidiger, 29)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Mathieu Maret (Verteidiger, 26)

wechselt zu Langenthal

🇨🇭 Nelson Chiquet (Stürmer, 20)

wechselt zu den GCK Lions

🇨🇭 Kevin Kühni (Verteidiger, 25)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 32)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 22)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 John Fritsche (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Chris Rivera (Stürmer, 31)

offen

Kader 👥

Tor: Reto Berra, Ludovic Waeber.

Verteidigung: Marc Aplanalp, Benjamin Chavaillaz, Marco Forrer, Philippe Furrer, Jonas Holos 🇳🇴, Sebastian Schilt, Noah Schneeberger, Ralph Stalder.

Sturm: Michal Birner 🇨🇿, Andrei Bykov, Sandro Forrer, Lukas Lhotak, Nathan Marchon, Laurent Meunier, Andrew Miller 🇺🇸, Killian Mottet, Matthias Rossi, Flavio Schmutz, Jim Slater 🇺🇸, Julien Sprunger, Tristan Vauclair, Samuel Walser.

Bild: TI-PRESS

Testspiele 🏒

HC Fribourg-Gottéron – EHC Visp 3:4nV

HC Fribourg-Gottéron – Iserlohn Roosters 3:2

HC Fribourg-Gottéron – Bili Tygri Liberec 5:3

HC Fribourg-Gottéron – Lulea HF 1:2

HC Fribourg-Gottéron – EHC Biel 3:4

HC Fribourg-Gottéron – HC Ajoie 1:0

HC Fribourg-Gottéron – HC Ambri-Piotta 2:3



HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 23)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Lukas Stoop (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Dario Meyer (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Inti Pestoni (Stürmer, 26)

kommt von den ZSC Lions

🇺🇸 Lucas Bachofner (Stürmer, 19)

kommt von den New Jersey Rockets (College)

🇺🇸 Shane Prince (Stürmer, 25)

kommt von den New York Islanders (NHL)

🇸🇪 Anders Lindbäck (Torhüter, 30)

kommt von den Milwaukee Admirals (AHL)

🇫🇮 Sami Sandell (Stürmer, 31)

kommt von Ilves (Finnland)

Abgänge ❌

🇨🇭 Samuel Walser (Stürmer, 25)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 29)

wechselt zu Fribourg

🇨🇭 Pascal Blaser (Verteidiger, 20)

wechselt zu Winterthur

🇨🇭 Simon Kindschi (Verteidiger, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Marco Forrer (Verteidiger, 21)

wechselt zu Fribourg

🇺🇸 Broc Little (Stürmer, 30)

wechselt zu Linköping

🇨🇭 Dario Simion (Stürmer, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 20)

wechselt zu Rögle (Schweden)

🇸🇪 Anton Rödin (Stürmer, 27)

wechselt zu den Anaheim Ducks (NHL)

🇨🇭 Mauro Jörg (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Robert Kousal (Stürmer, 27)

wechselt zu Brynäs (Schweden)

🇨🇭 Dominic Buchli (Verteidiger, 20)

an die Ticino Rockets verliehen



Kader 👥

Tor: Anders Lindbäck 🇸🇪, Gilles Senn, Joren van Pottelberghe.

Verteidigung: Marc Aeschlimann, Davyd Barandun, Dominic Buchli, Félicien Du Bois, Fabian Heldner, Sven Jung, Magnus Nygren 🇸🇪, Claude-Curdin Paschoud, Julian Payr, Lukas Stoop.

Sturm: Andres Ambühl, Thierry Bader, Enzo Corvi, Chris Egli, Yannick Frehner, Luca Hischier, Tino Kessler, Perttu Lindgren 🇫🇮, Dario Meyer, Inti Pestoni, Shane Prince 🇺🇸, Jerome Portmann, Sami Sandell 🇫🇮, Dominic Weder, Dino Wieser, Marc Wieser.



Bild: KEYSTONE

Testspiele 🏒

HC Davos – Dynamo Pardubice 3:2

HC Davos – Mountfield HK 7:3

HC Davos – HC Sparta Prag 2:10

HC Davos – ZSKA Moskau 2:4

HC Davos – AK Bars Kasan 2:4

HC Davos – Dinamo Minsk 6:4

HC Davos – Lokomotiv Jaroslawl 3:5

HC Davos – Dinamo Riga 1:6

HC Davos – HC Ambri-Piotta 2:1nP



Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidiger, 24)

kommt aus Langenthal

🇨🇭 Timothy Kast (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug

🇫🇷 Eliot Berthon (Stürmer, 26)

kommt von Ambri-Piotta

🇫🇷 Tim Bozon (Stürmer, 24)

kommt von Kloten

🇨🇭 Noah Rod (Stürmer, 22)

kehrt vorzeitig aus Nordamerika zurück.

🇨🇭 John Fritsche (Stürmer, 27)

kommt von Fribourg Gottéron

🇨🇭 Maxime Montandon (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Ajoie

🇺🇸 Tommy Wingels (Stürmer, 30)

kommt von den Boston Bruins (NHL)

🇨🇦 Lance Bouma (Stürmer, 28)

kommt von den Chicago Blackhawks (NHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Damien Riat (Stürmer, 21)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Christophe Bays (Torhüter, 27)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 25)

wechselt zum HC Lausanne

🇫🇷 Stéphane Da Costa (Stürmer, 28)

wechselt zu Jekaterinburg

🇨🇭 Adam Hasani (Stürmer, 29)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 23)

wechselt zu Olten

🇨🇭 Kay Schweri (Stürmer, 21)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇦 Nick Spaling (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭 Makai Holdener (Stürmer, 21)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Kader 👥

Tor: Robert Mayer, Gauthier Descloux.

Verteidigung: Eliot Antonietti, Goran Bezina, Johan Fransson 🇸🇪, Arnaud Jacquement, Jonathan Mercier, Will Petschenig, Henrik Tömmernes 🇸🇪, Daniel Vukovic, Mike Völlmin.

Sturm: Cody Almond, Eliot Berthon, Lance Bouma 🇨🇦, Tim Bozon, Floran Douay, John Fritsche, Thomas Heinimann, Timothy Kast, Marks Lazarevs, Guillaume Maillard, Tanner Richard, Noah Rod, Kevin Romy, Daniel Rubin, Juraj Simek, Jeremy Wick, Tommy Wingels 🇺🇸.



Bild: KEYSTONE

Testspiele 🏒

Genf-Servette HC – ZSKA Moskau 1:3

Genf-Servette HC – Rouen Dragons 6:4

Genf-Servette HC – HC Ajoie 3:4

Genf-Servette HC – HC Sierre 6:2

Genf-Servette HC – Bily Tygri Liberec 1:2nV

Genf-Servette HC – Lulea HF 4:5

Genf-Servette HC – Medvescak Zagreb 4:5nV

Genf-Servette HC – Klagenfurter EC 3:2

Genf-Servette HC – EHC Biel 5:4



Lausanne HC

Zugänge ✅

🇫🇮 Ville Peltonen (Trainer, 44)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 25)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Robin Grossmann (Verteidiger, 30)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 24)

kommt von den Binghamton Devils (AHL)

🇨🇭 Robin Leone (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇱🇻 Ronalds Kenins (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇦 Torrey Mitchell (Stürmer, 33)

kommt von den Los Angeles Kings (NHL)

🇫🇮 Petteri Lindbohm (Verteidiger, 24)

kommt von den Chicago Wolves (AHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 21)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Alain Miéville (Stürmer, 32)

wechsel zum HC La-Chaux-de-Fonds

🇨🇭 John Gobbi (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Florian Conz (Stürmer, 33)

tritt zurück

🇨🇭 Cristobal Huet (Torhüter, 42)

tritt zurück

🇸🇪 Nicklas Danielsson (Stürmer, 33)

wechselt zu Brynäs (Schweden)

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Eric Walsky (Stürmer, 33)

tritt zurück

🇨🇭 Sven Ryser (Stürmer, 27)

tritt zurück

🇸🇰 Martin Gernat (Verteidiger, 25)

wechselt zu Ocelari Trinec



Kader 👥

Tor: Sandro Zurkirchen, Luca Boltshauser.

Verteidigung: Valentin Borlat, Lukas Frick, Joel Genazzi, Robin Grossman, Jonas Junland 🇸🇪, Petteri Lindbohm 🇫🇮, Matteo Nodari, Philippe Schelling, Dario Trutmann.

Sturm: Benjamin Antonietti, Christoph Bertschy, Etienne Froidevaux, Yannick Herren, Loïc In-Albon, Dustin Jeffrey 🇨🇦, Ronalds Kenins, Robin Leone, Torrey Mitchell 🇨🇦, Lee Roberts, Axel Simic, Tim Traber, Joel Vermin, Sandro Zangger.



Bild: KEYSTONE

Testspiele 🏒

Lausanne HC – HC La Chaux-de-Fonds 7:3

Lausanne HC – ZSKA Moskau 3:4nV

Lausanne HC – Rouen Dragons 9:0

Lausanne HC – ZSC Lions 4:3

Lausanne HC – Lulea HF 3:1

Lausanne HC – Iserlohn Roosters 3:1

Lausanne HC – Bily Tigry Liberec 3:2

Lausanne HC – EHC Olten 6:3​

HC Ambri-Piotta

Zugänge ✅

🇨🇭 Lorenz Kienzle (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Samuel Guerra (Verteidiger, 24)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 27)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 21)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 19)

kommt vom EHC Basel

🇨🇭 Daniel Manzato (Torhüter, 34)

kommt vom HC Lugano

🇦🇹 Fabio Hofer (Stürmer, 27)

kommt vom EHC Linz

🇨🇭 Christopher Smith (Stürmer, 20)

kommt von den Hawkesbury Hawks

🇺🇸 Bryan Lerg (Stürmer, 32)

kommt von Rögle (Schweden)

🇨🇿 Jiri Novotny (Stürmer, 35)

kommt bis Anfang November von Skoda Pilsen (Tschechien)

Abgänge ❌

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Stürmer, 25)

wechselt zum EV Zug

🇨🇿 Lukas Lhotak (Stürmer, 25)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Franco Collenberg (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Thurgau

🇨🇭 Fabio Haller (Torhüter, 26)

wechselt zum EHC Winterthur

🇨🇦 Cory Emmerton (Stürmer, 29)

wechselt zu Sibir Nowosibirsk (KHL)

🇫🇷 Eliot Berthon (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 22)

wechselt zu den Carolina Hurricanes (NHL)

🇨🇭 Adrian Trunz (Verteidiger, 34)

offen

🇺🇸 Jeff Taffe (Stürmer, 37)

wechselt zu Slovan Bratislava (KHL)

🇨🇭 Thibaut Monnet (Stürmer, 36)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Peter Guggisberg (Stürmer, 33)

offen



Kader 👥

Tor: Benjamin Conz, Daniel Manzato.

Verteidigung: Jannik Fischer, Samuel Guerra, Igor Jelovac, Lorenz Kienzle, Misha Moor, Michael Ngoy, Chrstian Pinana, Nick Plastino 🇨🇦.

Sturm: Elias Bianchi, Matt D'Agostini 🇨🇦, Tommaso Goi, Fabio Hofer, Johnny Kneubühler, Diego Kostner, Dominik Kubalik 🇨🇿, Adrien Lauper, Bryan Lerg 🇺🇸, Elia Mazzolini, Marco Müller, Dario Rohrbach, Noele Trisconi, Dominic Zwerger.

Bild: TI-PRESS

Testspiele 🏒

HC Ambri-Piotta – Ticino Rockets 7:4

HC Ambri-Piotta – Vityaz Podolsk 2:3nV

HC Ambri-Piotta – Adler Mannheim 1:5

HC Ambri-Piotta – ZSC Lions 3:1

HC Ambri-Piotta – SC Rapperswil-Jona Lakers 3:0

HC Ambri-Piotta – EHC Biel 2:4

HC Ambri-Piotta – Schwenninger Wild Wings 1:2

HC Ambri-Piotta – HC Davos 1:2nP

HC Ambri-Piotta – HC Fribourg-Gottéron 3:2



SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 22)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Larri Leeger (Verteidiger, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 29)

kommt vom SC Langenthal

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Simon Kindschi (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Harry Pesonen (Stürmer, 29)

kommt vom HC Lausanne

🇸🇪 Rikard Franzén (Assistenztrainer)

kommt vom HC Lausanne

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 29)

kommt von den Rockford Icehogs (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick-Lennart Albrecht (Stürmer, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 23)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Yves Müller (Verteidiger, 29)

wechsel zum SC Langenthal

🇨🇭 Lukas Haas (Stürmer, 30)

wechselt definitiv zum EHC Olten

🇨🇭 Philippe Seydoux (Verteidiger, 33)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Akira Schmid (Goalie, 18)

wechselt zu den Lethbridge Hurricanes (WHL)

🇨🇭 Roland Gerber (Stürmer, 34)

wechselt zu Olten

🇨🇭 Martin Stettler (Verteidiger, 34)

offen

🇫🇮 Antti Erkinjuntti (Stürmer, 31)

wechselt zu Tappara Tampere (Finnland)

🇨🇦 Eric Himelfarb (Stürmer, 35)

offen

🇨🇭 Flurin Randegger (Verteidiger, 30)

an den SCL Langenthal verliehen



Kader 👥

Tor: Damiano Ciaccio, Ivars Punnenovs.

Verteidigung: Yannick Blaser, Claudio Cadonau, Samuel Erni, Andrea Glauser, Anthony Huguenin, Simon Kindschi, Federico Lardi, Larri Leeger, Flurin Randegger.

Sturm: Nils Berger, Pascal Berger, Chris DiDomenico 🇨🇦, Nolan Diem, Alexei Dostoinov, Eero Elo 🇫🇮, Aaron Gagnon 🇨🇦, Anton Gustafsson, Dominik Gyger, Mikael Johansson 🇸🇪, Raphael Kuonen, Benjamin Neukom, Thomas Nüssli, Harri Pesonen 🇫🇮, Emanuel Peter, Stefan Rüegsegger, Keijo Weibel.



Bild: KEYSTONE

Testspiele 🏒

SCL Tigers – Kölner Haie 3:2

SCL Tigers – Örebrö HK 3:5

SCL Tigers – Rögle BK 1:3

SCL Tigers – SC Langenthal 6:0

SCL Tigers – EHC Biel 3:2

SCL Tigers – Dornbirn Bulldogs 2:1

SCL Tigers – ZSC Lions 3:4

SCRJ Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Ron Martikainen (Stürmer, 20)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Cedric Hächler (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Andri Spiller (Stürmer, 22)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Leonardo Fuhrer (Stürmer, 25)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭 Noël Bader (Torhüter, 22)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Roman Schlagenhauf (Stürmer, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇺🇸 Matt Gilroy (Verteidiger, 33)

kommt von Jokerit Helsinki

🇺🇸 Casey Wellman (Stürmer, 30)

kommt von HK Sotschi (KHL)

🇨🇭 Timo Helbling (Verteidiger, 36)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Kay Schweri (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 26)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Cyrill Geier (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇨🇭 Sascha Rochow (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇭 Lars Frei (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Thurgau

🇨🇦 Jeremy Morin (Stürmer, 27)

offen

🇨🇭 Ron Martikainen (Stürmer, 20)

an Winterthur verliehen

🇨🇭 Nico Gurtner (Verteidiger, 22)

an Thurgau verliehen



Kader 👥

Tor: Melvin Nyffeler, Noel Bader.

Verteidigung: Sven Berger, Matt Gilroy 🇺🇸, Jorden Gähler, Timo Helbling, Cédric Hächler, Frédéric Iglesias, Fabian Maier, Leandro Profico, Florian Schmuckli.

Sturm: Jared Aulin 🇨🇦, Fabian Brem, Corsin Casutt, Leonardo Fuhrer, Cédric Hüsler, Dion Knelsen 🇨🇦, Sven Lindemann, Ron Martikainen, Steve Mason, Jan Mosimann, Martin Ness, Josh Primeau, Antonio Rizzello, Roman Schlagenhauf, Kay Schweri, Andri Spiller, Casey Wellman 🇺🇸.



Bild: KEYSTONE

Testspiele 🏒

SCRJ Lakers – HC Thurgau 5:1

SCRJ Lakers – SC Langenthal 8:0

SCRJ Lakers – Dornbirn Bulldogs 2:0

SCRJ Lakers – Grizzlys Wolfsburg 1:3

SCRJ Lakers – Düsseldorfer EG 1:2nV

SCRJ Lakers – Schwenninger Wild Wings 2:4

SCRJ Lakers – Ravensburg Towerstars 4:2

SCRJ Lakers – HK Nitra 2:1

SCRJ Lakers – Sparta Prag 0:4​

Wenn Hockeyspieler im Büro arbeiten würden Video: Angelina Graf

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare