Sport

Eishockey

Biel gegen Bern: Jonas Hiller flopt, doch war der Treffer regulär?



Jonas Hiller ausser sich – doch war es ein Flop oder ein irreguläres Berner Tor?

Die Berner jubeln und Jonas Hiller ist ausser sich.

Riesen Bock von @ehcbiel-Keeper Jonas Hiller 😬 Simon Moser drückt den Puck nach einem vermeintlichen Icing über die Linie 🚨 #NLPlayoffs2019 pic.twitter.com/BvaXQwscHr — MySportsCH (@MySports_CH) April 2, 2019

Das 0:1 der Berner ist eine äusserst kuriose Sache. Der Puck fliegt in die Bieler Zone, hinter dem Kasten wartet Jonas Hiller um ihn abzufangen, winkt aber bereits ab. Da springt die Scheibe unglücklich vors Tor, wo Simon Moser nur noch einschieben muss.

Hiller sieht dabei natürlich äusserst unglücklich aus, doch was hat der Torhüter da reklamiert?

Es sieht so aus, als hätte Jonas Hiller gedacht, dass die Scheibe bereits ausserhalb des Spielfelds gewesen war. Tatsächlich nimmt sie auf Höhe der Bieler Spielerbank noch eine andere Richtung an. Doch ob die Scheibe vom Plexiglas (was laut Ex-Schiedsrichter und MySports-Experte Tobias Wehrli erlaubt wäre) oder vom Bieler Ersatztorhüter zurück aufs Eis springt, ist kaum aufzulösen.

Was denkst du?

Umfrage War der Treffer von Simon Moser regulär? Ja, die Scheibe kommt vom Plexiglas und der Treffer war deshalb korrekt.

Nein, Hiller hat guten Grund, sich hier aufzuregen.

Ich weiss es nicht.

Abstimmen 221 Ja, die Scheibe kommt vom Plexiglas und der Treffer war deshalb korrekt. 33%

Nein, Hiller hat guten Grund, sich hier aufzuregen. 39%

Ich weiss es nicht. 27%

NLA-Trikotnummern, die nicht mehr vergeben werden

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber

Abonniere unseren Newsletter