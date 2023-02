National League: Zug weiter im Tief, Servette weiter souverän

Leader Genève-Servette gewann bei den SCL Tigers 4:3 nach Verlängerung und feierte den siebenten Sieg in Serie. Da sich Verfolger Biel im Topspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers 3:0 durchsetzte und damit zum dritten Erfolg in Serie kam, verkürzten die Seeländer den Rückstand auf Servette auf sechs Punkte.

Davos ist trotz der 4:5-Niederlage nach Penaltyschiessen beim Vorletzten Lausanne nach wie vor Fünfter, einen Punkt vor Fribourg und acht vor Zug. Die Waadtländer feierten den fünften Sieg in Serie. Die Differenz zwischen Rang 10 und 13 beträgt fünf Zähler

Zürichs Mikko Lehtonen (links) und Gotterons Sandro Schmid in Aktion.

Zürichs Mikko Lehtonen (links) und Gotterons Sandro Schmid in Aktion. Bild: keystone

PostFinance Top Scorer Michael Spacek (rechts) in Aktion.

PostFinance Top Scorer Michael Spacek (rechts) in Aktion. Bild: keystone

Die weiterhin siebtklassierten Zuger kassierten die dritte Niederlage in Serie. Dass der Vorsprung auf den 11. Platz nicht noch weiter schrumpfte, lag an der überraschenden 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung von Ambri-Piotta gegen den Tabellenletzten Ajoie.

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) 5735 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Hungerbühler, Cattaneo/Gurtner. Tore : 1. (1:00) Sallinen (Hischier, Rajala) 1:0. 14. Rajala 2:0. 57. Olofsson (Hofer, Lööv) 3:0. Strafen : 4mal 2 Minuten gegen Biel, 2mal 2 Minuten plus Spieldauer (Cervenka) gegen Rapperswil-Jona Lakers PostFinance-Topskorer : Hofer; Cervenka. Biel : Säteri; Rathgeb, Lööv; Delémont, Grossmann; Schneeberger, Yakovenko; Stampfli; Hofer, Haas, Olofsson; Hischier, Sallinen, Rajala; Brunner, Tanner, Künzle; Froidevaux, Schläpfer, Kessler; Bärtschi. Rapperswil-Jona Lakers : Meyer; Noreau, Maier; Aebischer, Djuse; Vouardoux, Profico; Baragano; Aberg, Rowe, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Zangger, Albrecht, Lammer; Wick, Dünner, Forrer; Cajka. Bemerkungen : Biel ohne Cunti, Forster und Sheahan (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Alge, Elsener, Jensen (alle verletzt) und Jordan (überzähliger Ausländer).

Mit seinem 11. Meisterschaftstreffer in dieser Saison wird Breel Embolo zum Matchwinner für die AS Monaco. Der Schweizer Stürmer traf beim 3:2-Sieg gegen Auxerre in der 82. Minute zum zwischenzeitlichen 3:1. 17 Minuten davor war Embolo eingewechselt worden.