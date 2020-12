Sport

Trainerwechsel beim SCB: «Wollen sportlich eine einigermassen gute Figur abgeben»

Don Nachbaur ist bereits nicht mehr Trainer des SC Bern. Der Austrokanadier, der sein Amt zu Beginn der Saison angetreten hat, legt sein Amt aus persönlichen Gründen per sofort nieder. Wie der SCB mitteilt, bedaure der Klub den Rücktritt des Trainers sehr. Man habe aber grosses Verständnis. Über die Gründe für den Rücktritt wurde Stillschweigen vereinbart.

Nun übernimmt interimistisch Mario Kogler, der bisherige Cheftrainer der Berner U20-Elitejunioren. Dieses Amt übt der 33-jährige Österreicher seit 2017 aus.

Aufgrund der Corona-Situation habe der SCB zahlreiche Sparmassnahmen vorgenommen und werde noch weitere tätigen müssen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Aber gerade auch weil von unseren Kunden und Anhängern in dieser Saison viel Entgegenkommen verlangt wird und grosse Solidarität zu spüren ist, fühlen wir uns ihnen verpflichtet, sportlich wenigstens eine einigermassen gute Figur abzugeben», so der SCB.

