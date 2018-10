Sport

Eishockey

Überraschung: Kloten wirft Biel aus dem Schweizer Cup



Schweizer Cup, Achtelfinals Kloten – Biel 4:3 (1:3,3:0,0:0) SCL Tigers – ZSC Lions 5:3 (2:1,2:1,1:1) Olten – Rapperswil 1:3 (0:1,1:1,0:1) Bern – Fribourg 6:1 (2:0,1:1,3:0) La Chaux-de-Fonds – Davos 1:3 (0:1,0:1,1:1) Ambri – Lausanne 3:1 (1:1,0:0,2:0) EVZ Academy – Servette 15.45 Uhr

Bild: KEYSTONE

Krise? Welche Krise?! Der EHC Kloten wirft NL-Leader Biel aus dem Cup

Kloten – Biel 4:3

In der ersten Saison nach dem Abstieg aus der National League feiert der EHC Kloten im Cup einen enorm wertvollen Sieg. Die Zürcher gewinnen den Achtelfinal gegen den NL-Tabellenführer EHC Biel nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3.

Jason Fuchs (3./7.) und Damien Brunner (9.) sorgten dafür, dass die Partie scheinbar einer frühen Entscheidung entgegensteuerte. Schliesslich hatten die Klotener in der zweithöchsten Swiss League zuletzt sechs Mal in Folge verloren. Doch sie bäumten sich auf: Routinier Thibaut Monnet gelang noch im Startdrittel der Anschlusstreffer, im Mittelabschnitt sorgten Marco Lehmann, Alain Bircher und Jeffrey Füglister für die spektakuläre Wende vor 4188 Zuschauern.

Siiiiiieg! Was für ein Kampf zurück ins Spiel! 🎉🎉🎉 Nach einem 0:3 Rückstand schlägt der EHC Kloten den Tabellenersten aus der National League mit 4:3! Somit stehen wir im 1/4-Finale des SIHC! Unsere Torschützen: Monnet, Lehmann, Füglister, Bircher #ehckloten #sihc #saison1819 pic.twitter.com/bL6YB6elde — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) 21. Oktober 2018

Biel ist im Cup der Klotener Lieblingsgegner. Bei der fünften Austragung seit der Wiedereinführung des K.o.-Wettbewerbs kam es zum vierten Mal zum Duell dieser Teams – und immer setzten sich die «Flieger» aus dem Zürcher Unterland durch.

«Wir kämpften, gaben nicht auf und wussten, dass wir nichts verlieren konnten. Wir mussten aus dem Loch finden und das haben wir geschafft», sagte Klotens Adrian Brunner im «Teleclub»-Interview. Und er fügte an: «Wir hofften, dass das ein Befreiungsschlag war.» Sein Bruder Damien, Nationalspieler bei Gegner Biel, sprach von einem verdienten Sieg des Aussenseiters. «Das erste Drittel war Gift, unsere Führung war schmeichelhaft, denn Kloten war die bessere Mannschaft. Im dritten Drittel rannten wir dann an, aber sie verteidigten sehr clever.»

Die weiteren Spiele

Wie für Leader Biel ist mit den ZSC Lions auch für den Schweizer Meister bereits in den Cup-Achtelfinals Schluss. Die Zürcher, die sich in der Meisterschaft nach schwachem Start zuletzt stabilisieren konnten, unterlagen im Emmental bei den SCL Tigers 5:3. Der Cup und die Lions, das passt seit dem Titelgewinn in der Saison 2015/16 nicht mehr so richtig zusammen: Zum dritten Mal in Folge scheitern die Zürcher in der 2. Runde.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Mit NL-Schlusslicht Rapperswil-Jona (3:1 in Olten) und dem HC Davos (3:1 in La Chaux-de-Fonds) konnten sich zwei Oberklassige durchsetzen, die in der Meisterschaft in der Krise stecken. (ram)

Die Telegramme

Kloten - Biel 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

4188 Zuschauer. - SR Massy/Erard, Bürgi/Ambrosetti. - Tore: 3. Fuchs (Brunner, Earl) 0:1. 7. Fuchs 0:2. 9. Brunner (Fuchs, Earl/Ausschluss Monnet) 0:3. 16. Monnet (Krakauskas) 1:3. 30. Lehmann (Bircher) 2:3. 35. (34:32) Bircher (Kellenberger, Monnet) 3:3. 36. (35:24) Füglister (Knellwolf, Sutter) 4:3. - Strafen: je 3mal 2 Minuten.

SCL Tigers - ZSC Lions 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

5412 Zuschauer. - SR Eichmann/Koch, Fuchs/Obwegeser. - Tore: 5. Johansson (Huguenin/Ausschlüsse Erni; Prassl, Cervenka) 1:0. 13. Kuonen (Glauser, Johansson/Ausschluss Bodenmann) 2:0. 19. Bachofner 2:1. 21. (20:20) Gagnon (Elo, Neukom) 3:1. 21. (20:34) Phil Baltisberger (Cervenka) 3:2. 37. Pascal Berger (DiDomenico) 4:2. 51. Huguenin (DiDomenico/Ausschlüsse Hollenstein, Pettersson) 5:2. 59. Blindenbacher (Sutter, Wick/Ausschluss Kuonen) 5:3. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 13mal 2 plus 10 Minuten (Bachofner) gegen die ZSC Lions. (sda)

Bern - Fribourg-Gottéron 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

7543 Zuschauer. - SR Salonen/Urban, Kovacs/Castelli. - Tore: 9. Almquist (Andersson) 1:0. 18. Rüfenacht (Arcobello) 2:0. 31. Holös (Marchon, Mottet) 2:1. 35. Scherwey (Haas/Ausschluss Mottet) 3:1. 48. Scherwey 4:1. 56. Arcobello (Blum) 5:1. 59. Scherwey (Haas, Sciaroni) 6:1. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg.

Ambri-Piotta - Lausanne 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

3981 Zuschauer. - SR Stricker/Strobel, Altmann/Catteneo. - Tore: 2. Kubalik (Ngoy) 1:0. 6. Herren (Junland/Ausschluss Jelovac) 1:1. 58. Novotny (Zwerger) 2:1. 60. (59:13) Incir (Trisconi) 3:1 (ins leere Tor). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

Olten - Rapperswil-Jona Lakers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

3213 Zuschauer. - SR Tscherrig/Potocan, Schlegel/Kehrli. - Tore: 14. Hüsler (Schweri, Ness) 0:1. 37. Knelsen 0:2. 40. (39:05) Eigenmann (Ulmer/Ausschlüsse Maier, Schmuckli) 1:2. 58. Mosimann (Gähler/Bankstrafe Olten) 1:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Olten, 7mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

La Chaux-de-Fonds - Davos 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

3530 Zuschauer. - SR Müller/Gäumann, Duarte/Wermeille. - Tore: 14. Kessler (Meyer) 0:1. 38. Pestoni (Prince, Paschoud) 0:2. 49. (48:30) Hasani 1:2. 50. (49:46) Marc Wieser (Dino Wieser, Egli) 1:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 3mal 2 Minuten gegen Davos. (sda)

7 Küchen-Hacks, die tatsächlich funktionieren Video: watson

Skifahren im Herbst

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter