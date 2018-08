Sport

Champions Hockey League, 1. Runde A: ZSC Lions – Aalborg Pirates 19.45

A: Vienna Capitals – Frölunda 20.20 G: Växjö Lakers – SC Bern 1:2

G: Cardiff Devils – Salzburg 20.30

H: Pilsen – HC Lugano 3:2

H: Banska Bystrica – Jyväskylä 19.30



Bern siegt beim schwedischen Meister – Lugano verliert in Pilsen

Växjö Lakers – Bern 1:2

Dem SC Bern gelingt mit dem 2:1-Auswärtssieg in Växjö ein perfekter Auftakt. Fünf Tage nach dem letzten Schlussrang im Berner Kantonalcup (hinter Langnau, Biel und Langenthal) besiegte der SC Bern den schwedischen Meister Växjö Lakers nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1. Der 27-jährige Marc Kämpf, ein einstiger Davoser Junior, der sich via Langenthal und die NLB in Berns Kader gekämpft hat, schoss die Mutzen 222 Sekunden vor Schluss zum Sieg. Im ersten Abschnitt hatte Thomas Ruefenacht die frühe Führung der Växjö Lakers ausgleichen können.

Drama in Växjö as @scbern_news take a late lead #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/K4HN73afxO — Champions Hockey League (@championshockey) 30. August 2018

An Växjö war Bern vor einem Jahr in der Champions League in den Viertelfinals gescheitert. Växjö erreichte daraufhin den Final, den es im eigenen Stadion gegen Jyväskylä verlor.

Pilsen – Lugano 3:2

Der HC Lugano startete mit einer Auswärts-Niederlage in die neue Saison. Bei Pilsen gelang es den Tessinern zwei Mal, einen Rückstand auszugleichen. Doch auf den dritten tschechischen Treffer fand Lugano keine Antwort mehr.

What a shot, Linus Klasen! 💣 Lugano are tied 2-2 in Pilsen after 40 minutes of the game.#ChampionsGoBeyond #PLZvsLUG pic.twitter.com/OkfKqZv27L — Champions Hockey League (@championshockey) 30. August 2018

Der Qualifikationssieger der tschechischen Liga verdiente sich den Sieg. Für Lugano trafen Sébastien Reuille (1:1) und Linus Klasen (2:2), Pilsen dominierte indes das Geschehen. Der 33-jährige Neuzuzug Vojtech Nemec erzielte für Pilsen zwei Tore, darunter auch der Siegtreffer in der 54. Minute. (ram/sda)

Die Telegramme

Växjö Lakers - Bern 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

3000 Zuschauer. - SR Gofman/Johansson (BLR/SWE), Löfgren/Nyqvst (SWE).

Tore: 9. Joel Persson (Shinnimin/Ausschluss Ebbett) 1:0. 18. Ruefenacht (Ebbett/Ausschluss Holmberg) 1:1. 57. Kämpf (Ebbett, Andersson) 1:2.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

Pilsen - Lugano 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

4172 Zuschauer. - SR Heikkinen/Prazak (FIN/CZE), Odracek/Spur (CZE).

Tore: 13. Nemec (Nedorost/Ausschlüsse Walker, Cunti; Gulas) 1:0. 32. (31:28) Reuille (Sannitz) 1:1. 32. (31:40) Nedorost (Gulas) 2:1. 38. Klasen (Lapierre, Lajunen/Ausschluss Nedorost) 2:2. 54. Nemec (Kracik, Kindl) 3:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Pilsen, 7mal 2 Minuten gegen Lugano. (sda)

