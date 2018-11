Sport

Eishockey

Timo Meier skort in der NHL weiter: 18 Spiele, 18 Punkte



NHL in der Nacht auf Montag St.Louis – Minnesota 2:3 Florida – Ottawa 5:1 Washington – Arizona 1:4 Winnipeg – New Jersey 5:2 Boston – Las Vegas 4:1 San Jose – Calgary 3:1 Edmonton – Colorado 1:4

Bild: AP

Wie schwer ist Hischier verletzt? Meier hält Schnitt von einem Punkt pro Spiel

Nico Hischer verbrachte bei der 2:5-Niederlage seiner New Jersey Devils in Winnipeg nur etwas mehr als sechs Minuten auf dem Eis. Der Walliser verliess während des zweiten Drittels mit einer Oberkörper-Verletzung das Spielfeld und nahm zuerst auf der Ersatzbank Platz, bevor er in die Garderoben verschwand und nicht mehr auftauchte.

Über die Art seiner Verletzung ist noch nichts bekannt. Möglicherweise ist das linke Handgelenk betroffen.

bild: twitter

Auf den anderen Eisfeldern der NHL vermochten zwei Schweizer einen Assistpunkt zu verbuchen. Nino Niederreiter gab beim 3:2-Sieg der Minnesota Wild in St.Louis den entscheidenden Pass zum 1:1 in der 22. Minute. Timo Meier gab den Assist zum abschliessenden 3:1 seiner San Jose Sharks gegen Calgary. Der 22-Jährige ist damit in 18 Spielen bei 12 Toren und 5 Assists angelangt. (ram/sda)

Die Schweizer Skorerliste tabelle: nhl

