Schweden überzeugt weiter und qualifiziert sich vorzeitig für die Viertelfinals

Die Entscheidung führten die Schweden in der zweiten Hälfte des Mitteldrittels herbei, als sie innerhalb von 26 Sekunden drei Tore erzielten und aus einem 2:2 ein 5:2 machten. Zuvor hatten sie gegen den WM-Dritten des vergangenen Jahres zu Beginn des zweiten Abschnitts innerhalb von 21 Sekunden einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben. Lettland muss nach der zweiten Niederlage in Folge um die Qualifikation für den Viertelfinal bangen. (pre/sda)

Schweden überzeugt an der Eishockey-WM in Tschechien weiter und zieht vorzeitig in die Viertelfinals ein. Die Skandinavier sind nach fünf Spielen und dem 7:2 gegen Lettland noch ohne Punktverlust.

Schweden scheint an dieser WM das Mass aller Dinge zu sein.

Schweden scheint an dieser WM das Mass aller Dinge zu sein. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Österreich gelingt an der Eishockey-WM das Unmögliche – Kommentatoren flippen aus

Israels Militär greift weiter in Rafah und im Norden an + Leiche von Shani Louk gefunden

Explosion in Belgorod nach Raketenalarm + Moskau: Parlamentschef wirft EU Medienzensur vor

Angriff in Zofingen AG: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 43-jährigen Spanier

Immobilien-Experte: «Der Bundesrats-Lohn reicht nicht, um in Zürich ein Haus zu kaufen»

Arne Slot wird Trainer in Liverpool + Juve entlässt Allegri + Tuchel verlässt die Bayern

So gut kann Werbung sein – diese 26 Unternehmen haben alles richtig gemacht

Mann sticht wahllos auf Leute in Zofingen ein – 6 Verletzte, Motiv unklar

Nach über 90 Jahren in Zürich droht der Abschied – FIFA beschliesst Statuten-Änderung

Der Fussball-Weltverband Fifa hat am Freitag formale Voraussetzungen für einen theoretischen Abschied von seinem Hauptsitz in Zürich geschaffen. Die Fifa sei in der Schweiz aber «glücklich», teilte der Verband schon vor der Abstimmung durch den Kongress mit.

Der Kongress des Weltverbands stimmte am Freitag in Bangkok einer Statuten-Änderung zu. Diese besagt, dass die Zentrale in Zürich liegt - bis der Kongress eine Entscheidung über den Hauptsitz trifft. Eine derartige Einschränkung gab es bislang nicht.