Sport

Eishockey

Champions Hockey League: Reto Suri schiesst Zug gegen Kometa Brno zum Sieg



Champions Hockey League, Vorrunde Kometa Brünn – Zug 2:3 Bern – Salzburg 19.45 Uhr

Sieg gegen Brünn – Reto Suri schiesst Zug mit diesem Tor in die Achtelfinals

Brünn – Zug

Der EV Zug qualifizierte sich durch einen 3:2-Sieg in Brünn vorzeitig für die Achtelfinals der Champions Hockey League. Die Wende schafften die Zentralschweizer in den letzten zwölf Minuten.

Nachdem sie 48 Minuten lang vergeblich und äusserst ineffizient angerannt waren, wendeten die Zuger durch drei Tore in den letzten gut elf Minuten durch Lino Martschini, Yannick-Lennart Albrecht und Reto Suri das Blatt in extremis. Dank des Sieges ziehen sie als Gruppensieger in die Achtelfinals ein und schafften die Revanche gegen Kometa Brno, dem sie vor einem Jahr in den Achtelfinals unterlagen waren.

Der Erfolg gegen den tschechischen Meister der letzten zwei Jahre ist umso erstaunlicher, als die Zuger auf die verletzten Ausländer Garrett Roe und Viktor Stalberg sowie ab dem zweiten Drittel auch noch auf David McIntyre verzichten mussten. Weil zudem Ersatzgoalie Sandro Aeschlimann einen miserablen Start erwischte und in der 7. und 9. Minute gleich zwei haltbare Treffer kassierte, rannte der EVZ von Beginn an einem Rückstand hinterher - am Ende mit Erfolg

Telegramm:

Kometa Brünn - Zug 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)

3022 Zuschauer.

SR Wannersted/Sir (NOR/CZE), Hanzlik/Ondracek (CZE).

Tore: 7. Nemec (Docekal) 1:0. 9. Mikyska (Karabacek) 2:0. 49. Martschini (Zehnder) 2:1. 57. Albrecht (Zryd) 2:2. 59. Suri (Martschini) 2:3.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Brünn, 1mal 2 Minuten gegen Zug.

Tabelle:

Alle Gewinner der Champions Hockey League

Wenn Hockeyspieler im Büro arbeiten würden Video: Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter