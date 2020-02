Sport

Eishockey

Diese sechs Varianten sind im Kampf um die Playoff-Plätze noch möglich



Bild: KEYSTONE

Diese sechs Varianten sind im Kampf um die Playoff-Plätze noch möglich

Gestern Abend verliert Bern in Davos 2:4, während Fribourg-Gottéron den EV Zug 2:1 nach Penaltyschiessen schlägt. Lausanne beendet mit einem 3:1-Sieg gegen Langnau alle Hoffnungen der Tigers, doch noch die Playoffs zu erreichen.

Spielplan-General Willi Vögtlin hat für uns alle möglichen Varianten durchgerechnet. Er ist in Sachen Modus die höchste Autorität in unserem Hockey. Somit haben wir alle noch möglichen Varianten sozusagen amtlich bestätigt. Es ist nach wie vor theoretisch möglich, dass der SC Bern, Fribourg-Gottéron, Lausanne oder Lugano die Playoffs verpassen.

Die restlichen Partien der noch nicht für die Playoffs qualifizierten Teams:

Freitag:

Bern – Fribourg

Rapperswil – Lugano

Servette – Lausanne

Samstag:

Lugano – Ambri

Lausanne – Bern

Fribourg – Servette

Variante 1: Lausanne nicht in den Playoffs

Alle punktgleich. Das bedeutet: Gottéron macht gegen den SCB und gegen Servette keinen Punkt. Auch Lausanne macht gegen Servette und den SCB keinen Punkt. Lugano gewinnt gegen die Lakers und Ambri nach 60 Minuten. Der SCB gewinnt gegen Gottéron und Lausanne nach 60 Minuten.

In diesem Falle haben alle vier 72 Punkte. Nun zählen die Direktbegegnungen. Weil drei Teams in Qualifikations-Gruppen mit sechs Direktbegegnungen sind (Lausanne, GottLron, SCB) werden je die ersten gespielten Heimpartien nach Datum gestrichen (Gottéron – Lausanne, Gottéron – Bern und Lausanne – Gottéron). Nun haben alle vier Direktbegegnungen in der Wertung. Dann sieht die Tabelle* so aus:



6. Gottéron 21 Punkte.

7. SCB 19 Punkte.

8. Lugano 17 Punkte.

9. Lausanne 15 Punkte.



Lausanne ist nicht in den Playoffs.

(* Punkte aus den Direktbegegnungen)



Bild: KEYSTONE

Variante 2: Gottéron verpasst die Playoffs

Lausanne macht mindestens einen Punkt gegen Genf, aber nicht gegen den SCB. Gottéron verliert in Bern und gegen Servette nach 60 Minuten. Lugano gewinnt gegen die Laker und Ambri nach 60 Minuten. Der SCB gewinnt gegen Gottéron und Lausanne nach 60 Minuten. Dann sind Lugano, Bern und Fribourg punktgleich. Die ersten nach Datum gespielten Heimpartien (Gottéron – Bern und Bern – Gottéron) werden gestrichen damit nur vier Partien in die Wertung kommen (wie bei Variante 1). Dann sieht die Tabelle* so aus:



7. Lugano 15 Punkte.

8. Bern 11 Punkte.

9. Gottéron 10 Punkte.



Es ist dies die einzige Variante, wie Gottéron die Playoffs noch verpassen kann.

Bild: KEYSTONE

Variante 3: Die Tordifferenz entscheidet

Gottéron macht mindestens einen Punkt gegen Servette, aber nicht gegen den SCB. Lausanne macht gegen Servette und den SCB keinen Punkt. Bern gewinnt gegen Gottéron und Lausanne nach 60 Minuten. Lugano gegen die Lakers und Ambri nach 60 Minuten. Dann sieht die Tabelle* so aus:



7. Lausanne 14 Punkte.

8. Bern 11 Punkte.

9. Lugano 11 Punkte.



Bei dieser Variante kommt es zwischen dem SCB und Lugano auf die Tordifferenz an – und zwar aus sämtlichen 50 Spielen. Im Moment ist der SCB im Vorteil mit einer Differenz von minus 11 gegenüber Lugano mit minus 14. In diesem Falle kommt es also auf jedes einzelne Tor in den noch verbleibenden Partien an.

Bild: KEYSTONE

Variante 4: Der SCB verpasst die Playoffs

Gottéron und Lausanne holen je einen oder mehrere Punkte. Dann ist es nicht mehr möglich, dass Lugano und/oder der SCB mit Gottéron und/oder Lausanne punktgleich werden. Es geht nur noch zwischen Lugano und Bern. Lugano und Bern holen gleich viele Punkte. Dann entscheiden bei Punktgleichheit die Direktbegegnungen. Und das bedeutet: 9 Punkte für Lugano, 3 für Bern. Der SCB Bern verpasst die Playoffs.

Bild: KEYSTONE

Variante 5: Der SCB verpasst die Playoffs

Gottéron und Lausanne holen je einen oder mehrere Punkte. Dann ist es nicht mehr möglich, dass Lugano und/oder der SCB mit Gottéron und/oder Lausanne punktgleich werden. Es geht nur noch zwischen Lugano und Bern. Lugano holt einen Punkt mehr als der SCB. Der SCB verpasst die Playoffs.

Variante 6: Lugano scheitert

Gottéron und Lausanne holen je einen oder mehrere Punkte. Dann ist es nicht mehr möglich, dass Lugano und/oder der SCB mit Gottéron und/oder Lausanne punktgleich werden. Es geht nur noch zwischen Lugano und Bern. Bern holt einen Punkt mehr als Lugano. Lugano ist nicht in den Playoffs.

Umfrage Welches Team verpasst die Playoffs? HC Fribourg-Gottéron

Lausanne HC

HC Lugano

SC Bern

Abstimmen 2 HC Fribourg-Gottéron 0%

Lausanne HC 0%

HC Lugano 0%

SC Bern 0%

Abonniere unseren Newsletter