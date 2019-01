Sport

Eishockey

NHL: Niederreiter trifft schon wieder doppelt



NHL-Resultate vom Mittwoch Vancouver (mit Bärtschi) – Carolina (mit Niederreiter) 2:5 Las Vegas – Nashville (mit Josi, Fiala) 1:2 Colorado (mit Andrighetto) – Minnesota 2:5 Toronto – Washington (mit Siegenthaler) 6:3

Bild: AP/The Canadian Press

«El Nino» braust über Vancouver! Niederreiter trifft schon wieder doppelt

Für die Carolina Hurricanes zahlt sich der Transfer von Nino Niederreiter bereits aus. Beim 5:2-Auswärtssieg gegen die Vancouver Canucks erzielt der Flügelstürmer erneut eine Doublette. Nachdem Niederreiter bereits in seinem zweiten Einsatz für den neuen Arbeitgeber in Edmonton zweimal getroffen hatte, doppelte der Churer in seiner vierten Partie für die Hurricanes nach.

Es waren die Saisontreffer Nummer 12 und 13 für «El Nino» und die Treffer Nummer 3 und 4 seit dem Wechsel nach Carolina. Den 2:1-Führungstreffer für die Canucks erzielte Sven Bärtschi, der nun auf acht Saisontreffer kommt.

Auf sportlicher Talfahrt befinden sich die Washington Capitals. Der Stanley-Cup-Sieger mit dem Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler kassierte beim 3:6 auswärts gegen die Toronto Maple Leafs bereits die siebte Niederlage in Serie.

Die Nashville Predators mit Roman Josi und Kevin Fiala setzten sich bei den Vegas Golden Knights 2:1 durch. Sven Andrighetto verlor mit den Colorado Avalanche gegen die Minnesota Wild 2:5. (pre/sda)

NHL-Legenden, deren Nummer nicht mehr vergeben wird

Abonniere unseren Newsletter