National League, 4. Runde Biel – Fribourg 2:3 (2:0,0:2,0:1) Servette – ZSC Lions 2:1 (1:0,0:1,1:0) Rapperswil – Bern 1:5 (0:2,0:1,1:2) Lugano – Lausanne 4:3 (1:1,2:0,1:2) SCL Tigers – Ambri 0:2 (0:0,0:1,0:1) Zug – Davos 1:2 (1:1,0:0,0:1)

ZSC kassiert in Genf die nächste Niederlage – Biel und Zug erstmals geschlagen

Mit Zug und Biel geben in der 4. Runde die beiden zuvor makellosen Klubs Punkte ab. Biel verspielt beim sieglosen Fribourg-Gottéron ein 2:0, Zug unterliegt gegen Davos 1:2. Bern ist dank einem 5:1 in Rappi neuer Leader.

Biel – Fribourg 2:3

– Der bisherige Leader Biel wurde nach dem makellosen Start mit dem Punktemaximum aus den ersten drei Meisterschaftsspielen ausgerechnet vom vorher punktelosen Schlusslicht Fribourg-Gottéron gestoppt. Die Gäste siegten mit 3:2.

– Gottéron machte dabei aus einem 0:2-Rückstand zum Startdrittel bis zur 45. Minute ein 3:2. Das siegbringende Tor der Gäste erzielte der auch sonst herausragende Andrej Bykow mit einem Backhand-Schlenzer über die Stockhand des Bieler Keepers Jonas Hiller hinweg. Einen grossen Anteil an der Freiburger Wende besass Goalie Reto Berra, der sich nach dem haltbaren 2:0 von Damien Riat (19.) nicht mehr bezwingen liess.

– Biel gab das Spiel nach der Führung leicht aus der Hand, während Gottéron mit Fortdauer der Partie an Entschlossenheit zulegte. Innerhalb von 104 Sekunden glichen Nathan Marchon und Julien Sprunger zur Spielmitte für die Gäste aus. Erst in der Schlussphase drehte Biel nochmals etwas auf. Ein Ertrag blieb aber aus.

– Dabei hatte Gottérons Hintermannschaft im Startdrittel noch völlig verunsichert gewirkt. Abstimmungsprobleme waren offensichtlich. Mike Künzle, in der letzten Saison Meister mit den ZSC Lions, kam so zu zwei Chancen zu einem vorzeitigeren 2:0. Doch Gottérons Keeper Reto Berra war da jeweils zur Stelle.

Servette – ZSC Lions 2:1

– Die ZSC Lions kassieren im vierten Meisterschaftsspiel bereits die dritte Niederlage. Nach dem 1:2 bei Genève-Servette ist der Meister bloss im 10. und drittletzten Rang klassiert. Tanner Richard entschied die Partie für das Heimteam nur 14 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels mit dem Treffer zum 2:1. Die ZSC Lions traten insgesamt zu passiv auf. Im ersten Drittel verzeichneten die Gastgeber dreimal mehr Torschüsse als die Lions (15:5).

– Im Schlussdrittel kamen die Zürcher noch zu drei erstklassigen Chancen durch Mattia Hinterkircher, Pius Suter und Maxim Noreau. Doch zu einem Punktgewinn reichte es dem Team von Serge Aubin verdientermassen nicht mehr.

– Bei den ZSC Lions kam in Genf zwar der zuletzt verletzt gewesene Neuzugang Roman Cervenka zu seinem Meisterschafts-Debüt. Der Tscheche mit Freiburger Vergangenheit vermochte aber noch keine Akzente setzen.

Rapperswil – Bern 1:5

– Die Rapperswil-Jona Lakers warten in der National League weiter auf den ersten Punktgewinn. Beim 1:5 zuhause gegen einen hoch überlegenen SC Bern ging der Aufsteiger auch im vierten Spiel leer aus.

– Im Duell mit dem Meister von 2016 und 2017 war ein klarer Klassenunterschied festzustellen. Der SCB konnte es sich nach zuletzt zwei Siegen ohne Gegentor sogar leisten, gegen den Aufsteiger auf Stammkeeper Leonardo Genoni zu verzichten. Doch auch dessen Ersatz Pascal Caminada wurde von den Lakers nur selten gefordert. 30:9 nach zwei Dritteln und 45:19 nach Spielschluss lautete das Schussverhältnis zugunsten der Berner, die mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ihre weisse Weste wahrten.

– Captain Simon Moser und der neu verpflichtete Slowene Jan Mursak mit seinem ersten Goal in der National League brachten die Gäste früh auf Kurs. Der SCB führte nach einem Doppelschlag innerhalb von 37 Sekunden nach elf Minuten mit 2:0. Die weiteren Berner Tore erzielten Topskorer Andrew Ebbett (36.), Gaëtan Haas (52.) und Ramon Untersander (58.); dazu traf Bern dreimal die Torumrandung.

– Das Toreschiessen bleibt eines der grossen Probleme der Rapperswil-Jona Lakers. Frédéric Iglesias gelang für den Aussenseiter zu Beginn des Schlussdrittels das zwischenzeitliche 1:3. Es war dies erst der vierte Saisontreffer der St. Galler und der dritte eines Verteidigers. Die Chance auf ein erstes Erfolgserlebnis in der neuen Liga bietet sich der Mannschaft von Jeff Tomlinson am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Fribourg-Gottéron.

Lugano – Lausanne 4:3

– In einer turbulenten Partie setzte sich Lugano zuhause gegen Lausanne mit 4:3 durch. Elvis Merzlikins und starke Weitschützen erwiesen sich in den Reihen der Tessiner als Matchwinner.

– Lugano verdiente sich den zweiten Saisonsieg mit einer Leistungssteigerung ab dem Mitteldrittel. Ohne einen starken Elvis Merzlikins im Tor hätte es nach 20 Minuten in der Resega nicht 1:1 geheissen. Die Lausanner, die erstmals mit Luca Boltshauser zwischen den Pfosten antraten, hatten die weitaus besseren Chancen, scheiterten aber immer wieder am teils mirakulös parierenden lettischen Nationalkeeper.

– Luganos Tore zum 1:0, 2:1 und 3:1 fielen alle nach dem gleichen Muster: nach einem Schuss von der blauen Linie. Julien Vauclair reüssierte bereits nach 70 Sekunden. Dann lenkte Raffaele Sannitz ein Geschoss von Benoit Jecker ab. Und schliesslich kam Romain Loeffel nach 34 Minuten zu seiner Torpremiere im Lugano-Dress.

– Im Schlussabschnitt brachten Nordamerika-Rückkehrer Christoph Bertschy (sechs (!) Sekunden nach Wiederbeginn) und Yannick Herren mit seinem vierten Saisontor die Lausanner nochmals auf 2:3 und 3:4 heran, zu mehr reichte es aber nicht.

SCL Tigers – Ambri 0:2

– Ein effizientes Ambri-Piotta kam im Duell zweier Dorfklubs bei den SCL Tigers zu einem 2:0-Sieg. Für die Tessiner ist es bereits der zweite Auswärtssieg im vierten Meisterschaftsspiel der neuen Saison.

– Dominic Zwerger erzielte beide Tore für die Leventiner. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz brachte Ambri-Piotta in der 33. Minute in Führung. Und in der 58. Minute gelang der Entdeckung der letzten National-League-Saison nach starker Vorarbeit des italienischen Internationalen Diego Kostner das 2:0. Zweiter Matchwinner der Gäste war Ambris starker Keeper Benjamin Conz. Der überragende Goalie benötigte 29 Paraden für seinen ersten Shutout in der laufenden Saison.

– Ambris Trainer Luca Cereda hatte nach der 1:5-Heimniederlage gegen Biel von seinem Team auf die Partie im Emmental hin mehr Leidensfähigkeit gefordert. Und das Team des ehemaligen NHL-Erstrunden-Drafts der Toronto Maple Leafs lieferte. Gegen Ende des Mitteldrittels überstanden die Tessiner beispielsweise eine doppelte Unterzahl von 71 Sekunden.

– Ambri-Piotta siegte zudem ohne seinen Captain Mattia Bianchi, der seit dem Spiel gegen Biel an einer Bänderverletzung am rechten Knöchel laboriert. Bianchi dürfte mindestens zwei Wochen fehlen

Zug – Davos 1:2

– Davos fügte dem EV Zug im vierten Saisonspiel die erste Niederlage zu. Inti Pestoni schoss beim 2:1-Erfolg des HCD in Zug das entscheidende Tor.

– Pestoni entschied die Partie in der 48. Minute mit einer Willensleistung. Der Davoser Stürmer lief alleine durch die Zuger Defensive und beförderte den Puck im Fallen an EVZ-Goalie Tobias Stephan vorbei. Für Pestoni war es nach seinem Wechsel in diesem Sommer vom ZSC nach Davos bereits das dritte Saisontor.

– Sonst stach beim HCD vor allem einer heraus: Goalie Anders Lindbäck. Der Schwede, erst kurz vor Saisonbeginn aus Nordamerika ins Bündnerland gelotst, sah sich zwar bereits nach 129 Sekunden durch Fabian Schnyder bezwungen, in der Folge hielt der 30-Jährige aber alle Schüsse auf sein Tor. Am Ende avancierte Lindbäck mit 41 Paraden zum Matchwinner.

– Die zuvor ohne Verlustpunkte angetretenen Zuger drückten in der Schlussphase bei 6:5 Feldspielern nochmals auf den Ausgleich. Die beste Chance zum 2:2 vergab Carl Klingberg wenige Sekunden vor Schluss. Der Abschluss des Schweden ging aber knapp übers Tor.

Die Telegramme

Biel - Fribourg-Gottéron 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

5710 Zuschauer. - SR Stricker/Oggier, Castelli/Cattaneo.

Tore: 7. Earl (Fuchs, Moser) 1:0. 19. Riat (Dufner, Künzle) 2:0. 31. Marchon (Rossi, Abplanalp) 2:1. 33. Sprunger (Miller) 2:2. 45. Bykow (Schilt, Schneeberger) 2:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 7mal 2 Minuten gegen Gottéron.

Biel: Hiller; Kreis, Salmela; Fey, Dufner; Moser, Maurer; Sataric; Tschantré, Pouliot, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Riat, Diem, Künzle; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Hügli.

Fribourg-Gottéron: Berra; Holös, Chavaillaz; Abplanalp, Furrer; Schneeberger, Stalder; Schilt; Mottet, Slater, Birner; Rossi, Bykow, Marchon; Sprunger, Walser, Miller; Vauclair, Schmutz, Lhotak; Holdener.

Bemerkungen: Biel ohne Forster (verletzt) sowie Pedretti (gesperrt) und Egli (überzählig), Gottéron ohne Meunier (verletzt). - 33. Timeout Biel.

Genève-Servette - ZSC Lions 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

5023 Zuschauer. - SR Müller/Salonen, Gnemmi/Altmann.

Tore: 7. Jeremy Wick (Romy, Tömmernes/Ausschluss Hinterkircher) 1:0. 37. Chris Baltisberger (Berni/Ausschluss John Fritsche) 1:1. 41. (40:14) Richard (Rubin) 2:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 1mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Almond; Noreau.

Genève-Servette: Mayer; Vukovic, Fransson; Jacquemet, Tömmernes; Mercier, Petschenig; Bezina; Rubin, Richard, Bozon; John Fritsche, Berthon, Kyparissis; Jeremy Wick, Almond, Rod; Douay, Romy, Kast; Heinimann.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Berni; Klein, Phil Baltisberger; Karrer, Marti; Sutter, Blindenbacher; Hollenstein, Cervenka, Bodenmann; Miranda, Prassl, Hinterkircher; Roman Wick, Suter, Bachofner; Chris Baltisberger, Shore, Schäppi.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Bouma, Wingels, Maillard, Simek, Lazarevs und Eliot Antonietti, ZSC Lions ohne Geering, Herzog, Nilsson (alle verletzt), Pettersson (gesperrt). - Pfosten: 8. Bachofner. - ZSC Lions ab 58:39 ohne Torhüter. - 59:58 Timeout ZSC Lions.

Rapperswil-Jona Lakers - Bern 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

4019 Zuschauer. - SR Eichmann/Koch, Duarte/Rebetez .

Tore: 11. (10:14) Moser (Arcobello) 0:1. 11. (10:51) Mursak (Ebbett) 0:2. 36. Ebbett (Untersander, Arcobello/Ausschluss Mosimann) 0:3. 46. Iglesias (Rizzello) 1:3. 52. Haas (Scherwey, Blum) 1:4. 58. Untersander (Grassi, Alain Berger) 1:5.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 1mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Gähler; Ebbett.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Gilroy, Sven Berger; Iglesias, Schmuckli; Helbling, Gähler; Maier, Hächler; Wellman, Aulin, Casutt; Schweri, Mason, Mosimann; Profico, Knelsen, Rizzello; Hüsler, Schlagenhauf, Lindemann.

Bern: Caminada; Untersander, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin, Burren; Bieber, Arcobello, Moser; Mursak, Ebbett, Rüfenacht; Sciaroni, Haas, Scherwey; Alain Berger, Heim, Grassi.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona ohne Spiller (verletzt), Primeau, Ness und Brem (alle überzählig), Bern ohne Kämpf (verletzt). Pfostenschüsse Bieber (1.), Blum (1.) und Haas (26./Latte). Helbling verletzt ausgeschieden (45.).

Lugano - Lausanne 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

5890 Zuschauer. - SR Massy/Urban, Fuchs/Wolf .

Tore: 2. Vauclair (Loeffel) 1:0. 7. Herren (Zangger, Jeffrey/Ausschluss Bertaggia) 1:1. 30. Sannitz (Jecker, Walker) 2:1. 34. Loeffel (Lajunen, Hofmann) 3:1. 41. (40:06) Bertschy (Genazzi/Ausschluss Reuille) 3:2. 44. Hofmann (Bürgler) 4:2. 46. Herren (Kenins, Grossmann) 4:3.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lugano, 2mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Lapierre; Vermin.

Lugano: Merzlikins; Vauclair, Loeffel; Jecker, Chorney; Ronchetti, Ulmer; Riva, Chiesa; Bürgler, Lajunen, Hofmann; Bertaggia, Lapierre, Jörg; Walker, Sannitz, Reuille; Fazzini, Morini, Romanenghi.

Lausanne: Boltshauser; Junland, Grossmann; Genazzi, Lindbohm; Nodari, Frick; Trutmann, Borlat; Kenins, Jeffrey, Herren; Vermin, Mitchell, Bertschy; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Traber, Schelling, Leone.

Bemerkungen: Lugano ohne Sartori, Cunti, Haussener, Klasen, Wellinger, Lausanne ohne In-Albon (alle verletzt). Pfostenschuss Kenins (19.). Timeout Lausanne (59:51). Lausanne von 58:51 bis 60:00 ohne Torhüter.

SCL Tigers - Ambri-Piotta (0:0, 0:1, 0:1)

5565 Zuschauer. - SR Hebeisen/Mollard, Kovacs/Haag.

Tore: 33. Zwerger (D'Agostini, Novotny) 0:1. 58. Zwerger (Kostner) 0:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 8mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Erni; Kubalik.

SCL Tigers: Punnenovs; Glauser, Blaser; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Kindschi, Leeger; Elo, Pascal Berger, Dostoinov; Kuonen, Johansson, Pesonen; Di Domenico, Gustafsson, Neukom; Rüegsegger, Diem, Nils Berger.

Ambri-Piotta: Conz; Kienzle, Guerra; Ngoy, Dotti; Jelovac, Fischer; Pinana; D'Agostini, Novotny, Zwerger; Hofer, Müller, Kubalik; Trisconi, Kostner, Incir; Lauper, Goi, Kneubühler.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Peter und Nüssli (beide verletzt), Gagnon (überzähliger Ausländer), Ambri ohne Lerg, Bianchi und Plastino (alle verletzt). - 58:17 Timeout SCL Tigers, anschliessend ohne Torhüter

Zug - Davos 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

7145 Zuschauer. - SR Wiegand/Lemelin, Bürgi/Obwegeser.

Tore: 3. Schnyder (Morant) 1:0. 16. Paschoud (Pestoni, Dino Wieser) 1:1. 48. Pestoni (Dino Wieser, Paschoud) 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 6mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Roe; Pestoni.

Zug: Stephan; Thiry, Alatalo; Diaz, Stadler; Zryd, Zgraggen; Morant; Lammer, Roe, Stalberg; Klingberg, Albrecht, Suri; Martschini, Leuenberger, Simion; Schnyder, Senteler, Widerström; Haberstich.

Davos: Lindbäck; Du Bois, Jung; Nygren, Paschoud; Heldner, Stoop; Payr; Pestoni, Corvi, Dino Wieser; Marc Wieser, Lindgren, Prince; Egli, Ambühl, Hischier; Meyer, Aeschlimann, Bader; Kessler.

Bemerkungen: Zug ohne McIntyre, Schlumpf und Fohrler, Davos ohne Sandell, Barandun, Weder und Portmann (alle verletzt). Timeout Zug (59:00). Zug von 58:09 bis 60:00 ohne Torhüter.

Die Tabelle

