«Wir haben von Anfang an gesagt, dass da etwas drin liegt» – die Stimmen zum U20-Erfolg

Die Schweizer U20-Nationalmannschaft spielt an der Weltmeisterschaft in Vancouver um die Medaillen. Das sagen die Protagonisten nach dem sensationellen Viertelfinalsieg gegen Schweden.

Die Schweizer spielten in der Vorrunde in allen vier Partien auf sehr hohem Niveau, dennoch schaute bloss gegen Dänemark (4:0) ein Sieg heraus. Ausgerechnet im Viertelfinal gelang nun aber der fällige Exploit. Das sagt Coach Christian Wohlwend ...

... über die Gründe des Erfolgs