Durststrecken beendet! Josi und Meier treffen, aber nur einer gewinnt

Harden auf den Spuren von Chamberlain +++ Juve marschiert weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

James Harden erzielt in der NBA zum 20. Mal in Folge mehr als 30 Punkte. Gegen die Philadelphia 76ers verlieren die Houston Rockets in Abwesenheit des am Daumen operierten Clint Capela dennoch deutlich. 37 Punkte steuerte Harden beim 93:121 in Philadelphia für die Rockets bei. Der Liga-MVP der letzten Saison blieb damit als erster Spieler seit Wilt Chamberlain in 20 Spielen in Folge über der 30-Punkte-Marke. Chamberlain hatte 1961/62 sagenhafte 65 Mal am Stück mehr als 30 …