Swiss League: EHC Kloten gewinnt erstes Heimspiel



Swiss League GCK Lions – Biasca Ticino Rockets 2:4 (1:0,0:2,1:2) Langenthal – Olten 1:3 (0:1,0:0,1:2) Kloten – Thurgau 5:2 (0:1,3:0,2:1) Ajoie – Visp 20.00 Uhr

Kloten gewinnt erstes Heimspiel – Olten feiert Derby-Sieg in Langenthal

Der EHC Kloten hat auch das zweite Spiel der neuen Swiss-League-Saison gewonnen. 4749 Zuschauer sahen einen 5:2-Sieg gegen den HC Thurgau. Fünf Spieler zeichneten für die fünf Treffer verantwortlich: Ryan MacMurchy, Patrick Obrist, Steve Kellenberger, Jeffrey Füglister und Marc Marchon.

Doch es dauerte bis fast zur Spielmitte, ehe die Klotener Spieler und Fans erstmals jubeln durften. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste aus der Ostschweiz dank Kenneth Ryans Treffer mit 1:0. Aber mit drei Toren innert sieben Minuten stellte das Heimteam dann die Weichen in Richtung Erfolg.

Das Derby in Langenthal ging an den EHC Olten. Dank eines Shorthanders von Jewgeni Schirjajew (11.) und einem Treffer von Marco Truttmann (43.) führten die Gäste mit 2:0, ehe Stefan Tschannen die Langenthaler elf Minuten vor dem Ende noch einmal hoffen liess. Truttmanns zweites Tor, erzielt 62 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor, entschied die Partie dann endgültig. Im bereits zweiten Derby der Saison gewann also zum zweiten Mal das Auswärtsteam: Langenthal hatte in Olten 4:3 gesiegt. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Kloten - Thurgau 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

4749 Zuschauer. - SR Boverio/Boujon, Pitton/Micheli.

Tore: 12. Ryan (Wydo, Frei) 0:1. 28. MacMurchy (Harlacher, Kellenberger) 1:1. 30. Obrist (MacMurchy, Bircher) 2:1. 36. Kellenberger (MacMurchy/Ausschluss Parati) 3:1. 41. (40:26) Füglister (Knellwolf, Lemm/Ausschluss Collenberg) 4:1. 47. Frei (Ryan, Hollenstein/Ausschluss Harlacher) 4:2. 57. Marchon (MacMurchy) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Knellwolf) gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Langenthal - Olten 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

2782 Zuschauer. - SR Tscherrig/Potocan, Dreyfus/Kehrli.

Tore: 11. Schirjajew (Bucher/Ausschluss Bagnoud!) 0:1. 43. Truttmann (Schirjajew) 0:2. 50. Tschannen (Kelly, Karlsson) 1:2. 59. Truttmann 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Karlsson) gegen Langenthal, 6mal 2 Minuten gegen Olten.

GCK Lions - Biasca Ticino Rockets 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

140 Zuschauer. - SR Erard/Grossen, Ambrosetti/Schlegel.

Tore: 1. (0:51) Fabian Berni (Mathew, Geiger) 1:0. 33. Bionda (Baumgartner) 1:1. 38. Buchli (Smith, Rohrbach) 1:2. 43. Fritsche (Taiana, Moor) 1:3. 47. Hayes (Geiger, Backman/Ausschluss Buchli) 2:3. 56. Kparghai (Wetter, Moor/Ausschluss Burger) 2:4.

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Suter) gegen die GCK Lions, 7mal 2 Minuten gegen die Biasca Ticino Rockets. (sda)

