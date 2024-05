Die Slowakei schlägt die USA in der Overtime – dritter Sieg für Finnland

Olympiasieger Finnland kommt an der Eishockey-WM in Tschechien einen Tag nach dem 8:0 gegen Grossbritannien zu einem weiteren sicheren Sieg. Der letzte Vorrundengegner der Schweiz schlägt Norwegen mit 4:1.

MMA-Kämpfer veranstaltet spektakuläre Show beim Einlauf – und verliert nach 14 Sekunden

Artur Szpilka, ein ehemaliger Boxer und heutiger MMA-Kämpfer, bot beim KSW 94 in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Show, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Sein Auftritt im Oktagon war einer der spektakulärsten in der Geschichte der Mixed Martial Arts – seinen Gegner konnte er damit aber nicht einschüchtern ...

Die «Konfrontacja Sztuk Walki», kurz KSW, ist eine der renommiertesten MMA-Organisationen in Europa. Sie wurde in Polen gegründet und veranstaltete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Danzig/Sopot ihre wichtigste Veranstaltung (KSW) zum 94. Mal.