Sport

Eishockey

Niederreiter und den Canes fehlt nur noch ein Sieg zum Weiterkommen



NHL, Playoffs, 2. Runde Carolina (mit Niederreiter) – NY Islanders (ohne Sbisa) 5:2. Serie 3:0. Dallas – St.Louis 4:2. Serie 2:2.

Bild: AP

Niederreiter und den Canes fehlt nur noch ein Sieg zum Weiterkommen

Den Carolina Hurricanes fehlt im Kampf um den Stanley Cup nur noch ein Sieg zum Einzug in die Conference Finals. Sie gewannen die dritte Partie gegen die New Yorks Islanders 5:2.

Das Resultat täuscht indes ein wenig. Denn als die Islanders beim Stand von 2:3 ohne Goalie spielten, erzielten die Canes in der letzten Spielminute noch zwei Treffer ins leere Tor.

Nino Niederreiter, Churer Stürmer in Diensten Carolinas, blieb in knapp 19 Minuten Einsatzzeit ohne Skorerpunkt. Er stand jedoch am Ursprung des Game-Winning-Goals. Sein Landsmann Luca Sbisa war in der Verteidigung New Yorks wie bislang immer in den Playoffs überzählig.

Bei den Hurricanes stand Curtis McElhinney als Ersatz für den verletzten Petr Mrazek im Tor. Noch kein Keeper war bei seinem ersten Einsatz von Beginn weg in einem NHL-Playoff älter als der bald 37-jährige Kanadier.

Die Dallas Stars konnten ihre Serie gegen die St.Louis Blues auf 2:2 ausgleichen. Die Texaner gewannen den vierten Vergleich mit 4:2. (ram)

Die Schweizer Playoff-Bilanz: tabelle: nhl

Abonniere unseren Newsletter