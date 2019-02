Die Hirnerschütterungs-Symptome sind zurück – Bärtschi droht erneut längere Pause

Was unsere Klubs, speziell der SCB, von den New York Rangers lernen können

Wie ist es möglich, dass ausgerechnet in New York ein sportlich erfolgloser Klub zum weltweit teuersten Hockeyunternehmen wird? Ganz einfach: indem die Vergangenheit zelebriert wird. Das könnten auch unsere Hockeyteams tun.

In 79 Jahren haben die New York Rangers gerade mal einen einzigen Stanley Cup geholt. Am 14. Juni 1994 im 7. Finalspiel gegen Vancouver (3:2).

Und doch sind die Rangers in New York Kult und wirtschaftlich erfolgreich wie weltweit kein anderes Hockeyunternehmen. Eine Geldmaschine, die jährlich rund 100 Millionen Dollar Gewinn ausspuckt, viermal mehr als der Liga-Durchschnitt. Das teuerste Hockey-Team des Universums mit einem Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Der durchschnittliche Wert der NHL-Klubs …