Weil Oulu nach Verlängerung gegen Pardubice siegt, bleibt Fribourg-Gottéron auf Platz 1 der Gruppe. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Fribourg dank Oulu-Sieg direkt im Halbfinal – HCD hofft am Spengler Cup auch auf Hilfe

Kärpät Oulu gewinnt am Spengler Cup in Davos 3:2 nach Verlängerung gegen Dynamo Pardubice und schickt damit Fribourg-Gottéron als Gruppensieger direkt in den Halbfinal vom Montag. Später könnte auch der HC Davos von Schützenhilfe profitieren – bräuchte aber eine Riesenüberraschung.

Pardubice – Oulu 2:3 n. V.

Dank der Schützenhilfe der Finnen blieb Fribourg vor Pardubice. Der Vorjahresfinalist aus Tschechien trifft nun in einem der beiden Viertelfinals am Sonntagnachmittag auf den Dritten der anderen Gruppe, mit einiger Wahrscheinlichkeit die Straubing Tigers.

Oulu zeigte sich gegenüber dem 4:6 am Vortag gegen Fribourg deutlich verbessert und ging zweimal im Powerplay in Führung, bereits in der 3. Minute und dann noch einmal fünfeinhalb Minuten vor Schluss. Beide Male hielt der Vorsprung nicht lange. Besonders ärgerlich: Den Ausgleich zum 2:2 in der 57. Minute kassierten sie in Überzahl.

Erst gehen die Finnen in Führung, dann gleichen die Tschechen wieder aus. Video: SRF

In der Verlängerung schoss der Kanadier Reid Gardiner nach 3:24 Minuten Gottéron in den Halbfinal. Oulu nützte der Treffer nichts mehr, die Finnen bleiben Gruppenletzter und treffen am Sonntagabend wahrscheinlich auf den HC Davos.

Der entscheidende Treffer in der Verlängerung. Video: SRF

Der Gastgeber und Titelverteidiger könnte nur noch Gruppensieger werden, wenn am Samstagabend Straubing das Team Canada mit vier, fünf oder sechs Toren Differenz bezwingt.

Dynamo Pardubice - Kärpät Oulu 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.

Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Kaukokari/Ondracek (FIN/CZE).

Tore: 3. Virta (Tardif, Melnick/Powerplaytor) 0:1. 8. Kaut (Sedlak) 1:1. 55. Turunen (Kovarcik/Powerplaytor) 1:2. 57. Musil (Mandat/Unterzahltor) 2:2. 64. Gardiner (Tardif, Masin) 2:3. - Strafen: 3mal 2 plus 5 (Vondracek) Minuten gegen Pardubice, 3mal 2 Minuten gegen Oulu.Dynamo Pardubice: Vomacka; Ceresnak, Musil; Zboril, Dvorak; Hajek, Vala; Hradek, Houdek; Kaut, Sedlak, Kelemen; Radil, Paulovic, Kousal; Vondracek, Poulicek, Mandat; Hercik, Rakos, Pochobradsky.Kärpät Oulu: Karhunen; Björk, Paaso; Juusola, Koivisto; Ohtamaa, Masin; Peltonen; Virta, Kovarcik, Turunen; Gardiner, Melnick, Tardif; Rueschhoff, Korpimäki, Hermonen; Nikupeteri, Yliniemi, Antti-Roiko.Bemerkungen: Timeout Oulu (59.), von 58:48 bis 60:00 ohne Torhüter. (nih/sda)