National League: Reto Berra bleibt bis 2024 bei Fribourg-Gottéron



Bild: KEYSTONE

Goalie Berra bleibt bei Gottéron: «Fühle mich in Freiburg rundum wohl»

Goalie Reto Berra verlängert seinen Vertrag bei Fribourg-Gottéron bis 2024. Der 32-jährige Nationalkeeper mit NHL-Erfahrung war zuletzt von seinem früheren Klub Biel umworben worden. Dies deshalb, weil Jonas Hiller nach dem Ende der bevorstehenden Saison zurücktreten wird.

Der Zürcher Berra betonte nun aber gegenüber den «Freiburger Nachrichten»: «Ich fühle mich in Freiburg rundum wohl. Wir hatten keine einfache letzte Saison, trotzdem bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier in Zukunft etwas reissen können. Und ich freue mich natürlich extrem auf das neue Stadion.»

Das Geld habe bei seinem Entscheid keine Rolle gespielt. «Im Wissen, dass andere Vereine an mir interessiert sind, ist Gottéron auf mich zugekommen und hat mir eine neue Offerte unterbreitet, ohne dass ich danach fragen musste», erklärt Berra. «So ist das Business.»

Das heisst: Am Ende hat Berra das beste Angebot angenommen. Gegen Biel sprach am Ende aber auch der Kopf: «In Biel hatte ich eine schöne Zeit und ich hege Sympathien für diesen Verein. Eine Rückkehr ins Seeland wäre aber auch ein Risiko gewesen. In den letzten Jahren hat sich in Biel einiges verändert, vieles kenne ich dort nicht mehr. In Freiburg weiss ich hingegen genau, was ich habe», erklärte Berra.

Biel macht keinen Hehl daraus, an Berra interessiert gewesen zu sein. Doch am Ende war das Werben umsonst. «Wir sind ausgestiegen», bestätigte Biels Sportchef Martin Steinegger gestern Abend gegenüber dem «Bieler Tagblatt», ohne auf Details einzugehen. (pre/ohe/sda)

