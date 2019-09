Sport

Bild: KEYSTONE

So hoch ist der CO2-Ausstoss eines Hockey-Fans, der seinem Team zu jedem Spiel folgt

Die Schweiz ist ein kleines Land. Und doch kommen ganz schön viele Kilometer zusammen, wenn die zwölf Eishockeyteams der höchsten Liga und ihre Anhänger umher reisen. Fakten zu 50 Runden Regular Season.

Am Freitag beginnt die neue Saison um die Eishockey-Meisterschaft. Der HC Lausanne muss dazu nach Lugano reisen. 378 Kilometer hin, 378 Kilometer zurück. Mehr als acht Stunden werden die Waadtländer im Car sitzen.

Es ist eine der weitesten Auswärtsfahrten. Aber längst nicht die einzige, die ziemlich lange dauert. Schliesslich kämpfen Teams weit im Westen (Servette), tief im Süden (Lugano) und im bergigen Osten (Davos) gegen jene aus dem Mittelland um den Titel. Ohne den Moralfinger zu heben: Auf langen Auswärtsfahrten werden nicht nur Kilometer «gefressen», auch beim CO 2 -Ausstoss läppert sich eine Menge zusammen.

CO 2 -Ausstoss

In der Regular Season trägt jedes Team jeweils 25 Heim- und Auswärtspartien aus. Es gibt Fans, die ihren Lieblingen in jedem einzelnen Spiel die Daumen drücken. Reisen sie dabei im Auto an, stossen sie gemäss MyClimate-Rechner so viel Kohlendioxid aus:

CO 2 -Ausstoss in Tonnen: grafik: watson

Zur Einordnung: Pro Kopf wurden 2016 in der Schweiz 4,72 Tonnen CO 2 ausgestossen. Das Ziel des Bundesrats ist es, den Pro-Kopf-Ausstoss bis 2050 auf 1 bis 1,5 Tonnen CO 2 zu senken. Kohlendioxid ist als Treibhausgas für die globale Erwärmung verantwortlich.

Die Berechnung Die Distanzen zwischen zwei Städten entsprechen jenen zwischen den jeweiligen Stadien. Es wurde der erste Routenvorschlag von GoogleMaps verwendet und beachtet, dass viele Pässe Wintersperre haben (etwa der Nufenen, der für Ambri ein kürzerer Weg an den Genfersee wäre). Für die CO 2 -Berechnung wurde im Rechner ein Mittelklasse-Auto ausgewählt, das 8 Liter Benzin pro 100 Kilometer verbraucht.

Kürzeste Auswärtsfahrten

grafik: watson

Geht es nach der Fahrzeit, ist die Strecke zwischen der Postfinance-Arena des SC Bern und der BCF-Arena von Fribourg-Gottéron die kürzeste: 26 Minuten beträgt sie.

Weiteste Auswärtsfahrten

grafik: watson

4:45 Stunden sitzen Davoser im Auto, wenn sie nach Genf reisen. Und nach dem Spiel geht's wieder 4:45 Stunden in die andere Richtung. Da ist gutes Sitzleder gefragt …



Die schnellste Verbindung von Genf nach Lugano führt durch den Mont-Blanc-Tunnel und Italien.



Stunden im Car

Die Spieler des HC Lugano sitzen während der Regular Season insgesamt während mehr als sechs Tagen im Bus. Wer beim SC Bern spielt, muss nur rund die Hälfte dieser Zeit reisen. Mit ein Faktor dafür, dass der SCB fünf der letzten zehn Meistertitel holte?

grafik: watson

Ungleicher Spielplan Jedes Team trifft vier Mal auf alle anderen Teams. Hinzu kommen je zwei Heim- und Auswärtsspiele gegen Teams der selben geographischen Gruppe. So entstand der Spielplan mit 50 Runden.



West: Servette, Lausanne, Fribourg, Bern.

Mitte: Biel, SCL Tigers, Zug, ZSC Lions.

Ost: Ambri, Lugano, Davos, Lakers.

Welche Distanz legen alle Teams zusammen zurück?

104'756 Kilometer – sofern sich kein Chauffeur verfährt.

grafik: watson

