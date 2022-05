Bild: keystone

USA fügt Schweden erste Niederlage zu – Dänemark schlägt Frankreich

Gruppe A

Dänemark – Frankreich 3:0

Die Schweiz steht an der WM in Finnland schon vor dem Spiel gegen Kanada in den Viertelfinals, dies weil Dänemark gegen Frankreich 3:0 gewinnt.

Die Slowaken können zwar noch zu den Schweizern aufschliessen, jedoch hat das Team von Trainer Patrick Fischer das Direktduell 5:3 für sich entschieden. Auch bei der Konstellation, dass die Dänen neben der Schweiz und der Slowakei die Gruppenphase mit zwölf Punkten beenden, erreichen die Eisgenossen wegen der direkten Begegnungen die K.o.-Runde. Deutschland ist ebenfalls fix in den Viertelfinals.

Die von Heinz Ehlers gecoachten Dänen erzielten gegen die Franzosen in jedem Drittel ein Tor und feierten im fünften Spiel den dritten Sieg. Bezwingen sie am Sonntag die Slowaken, schaffen sie zum dritten Mal nach 2010 und 2016 an einer WM den Sprung in die Top 8.

Dänemark - Frankreich 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Helsinki. - 3007 Zuschauer. - SR Hansen/Rekucki (NOR/USA), Beresford/Sormunen (GBR/FIN). -

Tore: Regin (Storm, Markus Lauridsen) 1:0. 26. Blichfeld (Markus Lauridsen, Ehlers/Ausschluss Thiry) 2:0. 59. Jakobsen (Storm) 3:0 (ins leere Tor). -

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Dänemark, 5mal 2 Minuten gegen Frankreich.

Gruppe B

USA – Schweden 3:2

In der Gruppe B in Tampere erlitten die Schweden in der fünften Partie ihre erste Niederlage. Sie verloren gegen die USA 2:3 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Adam Gaudette zwölf Sekunden vor dem Ende der Overtime. Der Center der Ottawa Senators hatte schon das 1:1 (8.) erzielt und das 2:1 von Nate Schmidt (39.) vorbereitet.

USA - Schweden 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) n.V.

Tampere. - 8304 Zuschauer. - SR Lawrence/Stano (CAN/SVK), Obwegeser/van Oosten (SUI/CAN). -

Tore: 3. Dahlin (Lang (Aman) 0:1. 8. Gaudette (Meyers, Peeke) 1:1. 39. Schmidt (Gaudette, Tynan/Ausschluss Grundström) 2:1. 47. Grundström 2:2. 65. (64:48) Gaudette (Tynan, Swayman) 3:2. -

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

(zap/sda)