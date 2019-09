Sport

Ambri schlägt Färjestad, Zug siegt im Schongang und der SCB verliert



Champions Hockey League B: Rungsted – Zug 0:5 (0:5,0:0,0:0) E: Bern – Skelleftea 4:5nP (1:1,2:3,1:0) G: Ambri – Färjestad 2:1 (0:0,1:0,1:1)

Rungsted – Zug

Ein starkes Startdrittel mit fünf Toren genügte dem EV Zug, um im dritten Gruppenspiel den zweiten Vollerfolg einzufahren. Eine Woche nach dem 5:2-Auftaktsieg gegen Rungsted Seier Capital gewannen die Zentralschweizer das «Rückspiel» beim dänischen Meister sogar mit 5:0.

Mit Gregory Hofmann und den beiden Schweden Oscar Lindberg und Erik Thorell konnten sich drei Neuverpflichtungen besonders in Szene setzen. Hoffman traf doppelt, Lindberg zeichnete sich bei seinem Debüt im EVZ-Dress ebenfalls als Torschütze aus und Thorell (1 Tor, 2 Assists) war gleich an drei Zuger Goals direkt beteiligt. Schliesslich feierte nicht etwa Leonardo Genoni, der eine Pause erhielt, sondern Zugs 19-jähriger Ersatzgoalie Luca Hollenstein einen Shutout.

Ambri-Piotta – Färjestad Karlstad

Der HC Ambri-Piotta, der erstmals im Wettbewerb teilnimmt, schaffte im dritten Anlauf den ersten Sieg. Die 4277 Zuschauer erlebten beim 2:0 gegen den schwedischen Qualifikationssieger Färjestad Karlsbad eine ruppige Champions-League-Premiere in der Valascia. Die Partie war geprägt von zahlreichen Scharmützeln und die Strafen. Die Tore für das Heimteam schossen der österreichische Internationale Fabio Hofer (24.) und der Kanadier Matt D'Agostini (49.).

FINAL BUZZER! What a game in Leventina! @HCAP1937 get their first ever CHL win!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/cGCsLClMEa — Champions Hockey League (@championshockey) September 5, 2019

Dank dem ersten «Dreier» dürfen sich die Leventiner nach den beiden Auswärtsniederlagen wieder Hoffnungen aufs Weiterkommen machen.

Bern – Skelleftea

Für den Schweizer Meister SC Bern setzte es auch im zweiten Duell mit dem dem schwedischen Spitzenteam Skelleftea eine Niederlage nach Penaltyschiessen ab. Dabei hatten die Berner vor 5046 Zuschauern in der PostFinance-Arena bis zur 45. Minute einen 2:4-Rückstand wettgemacht. Der schwedische Verteidiger Calle Andersson bescherte dem Heimteam mit seinen beiden Toren immerhin einen Punkt. Im Penaltyschiessen war wie schon am letzten Freitag in Schweden keiner der fünf Berner Schützen erfolgreich.

🚨! Calle Andersson with his second 🚀 of the game brings @scbern_news level!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/HOSQ5wzEfF — Champions Hockey League (@championshockey) September 5, 2019

Mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen ist für den SCB in der ausgeglichenen Gruppe E immer noch alles drin im Kampf um die Achtelfinal-Tickets. (ram/sda)

Die Telegramme

Rungsted Seier Capital - Zug 0:5 (0:5, 0:0, 0:0)

910 Zuschauer. - SR Persson/Andersen (SWE), Kroyer/Andersen (DEN).

Tore: 3. Hofmann (Kovar, Zehnder) 0:1. 8. Lindberg (Thorell/Ausschluss Andersen) 0:2. 13. Albrecht (Thorell/Ausschluss Klingberg!) 0:3, 15. Hofmann 0:4. 18. Thorell (Lindberg) 0:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Rungsted Seier Capital, 6mal 2 Minuten gegen Zug.

Ambri-Piotta - Färjestad Karlstad 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

4277 Zuschauer. - SR Hejduk/Wiegand (CZE/SUI), Kovacs/Cattaneo (SUI).

Tore: 24. Hofer (Fora) 1:0. 49. D'Agostini (N'Goy) 2:0. 57. Mozik (Nilsson) 2:1.

Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Fohrler) gegen Ambri-Piotta, 6mal 2 plus 5 Minuten (Ejdsell) plus 10 Minuten (Johansson) plus Spieldauer (Ejdsell, Johansson) gegen Färjestad Karlstad.

Bern - Skelleftea 4:5 (1:1, 2:3, 1:0, 0:0) n.P.

5046 Zuschauer. - SR Kaukokari/Mollard (FIN/SUI), Kaderli/Gnemmi (SUI).

Tore: 7. Eriksson (Pettersson) 0:1. 10. Berger (Pestoni, Blum) 1:1. 30. Pestoni (Berger, Heim) 2:1. 32. (31:14) Pettersson (Lundberg, Pudas) 2:2. 32. (31:30) Wingerli (Eriksson, Pettersson) 2:3. 38. Hugg (Berggren) 2:4. 40. (39:29) Andersson (Arcobello, Moser) 3:4. 45. Andersson (Arcobello, Rüfenacht/Ausschluss Berglund) 4:4.

Penaltyschiessen: Lindström -, Pestoni -; Möller -, Mursak -; Broberg -, Andersson -; Eriksson 0:1, Arcobello -; Lundberg -, Untersander -.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 1mal 2 Minuten gegen Skelleftea. (sda)

