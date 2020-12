Joe Thornton verlässt den HCD per sofort und begibt sich in NHL-Camp

👋🏼 Thank you and goodbye!

Der Start in die @NHL-Saison rückt näher, Big Joe bekam gestern Abend den "Marschbefehl" der @MapleLeafs und verlässt in den nächsten Stunden die 🇨🇭 Richtung 🇨🇦.

Uns bleibt nur THANK YOU zu sagen für die gemeinsame unglaubliche Zeit. Für immer💙💛!#HCD pic.twitter.com/i5IX0oa6BR