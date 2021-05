Sport

Eishockey

Eishockey-WM: Dänemark schlägt Schweden



Zweite Sensation an der Eishockey-WM: Dänemark düpiert Schweden

Es zeichnet sich eine WM der Überraschungen ab. Nach Lettland gegen Kanada sorgt auch Dänemark mit einem 4:3-Sieg über Schweden gleich für eine Sensation.

Gruppe A

Dänemark – Schweden 4:3

Die grosse Figur bei den Dänen war der 28-jährige Nicklas Jensen. Auf ihn werden die Schweizer am Pfingstsonntagabend aufpassen müssen. Nicklas Jensen erzielte drei der vier dänischen Goals: das 1:1, 2:2 und das 4:2. Dazwischen bereitete er auch die erstmalige dänische Führung durch Emil Kristensen (3:2) vor.

Nicklas Jensen spielt seit vier Jahren im KHL-Team von Jokerit Helsinki. Zuvor versuchte er sich sieben Jahre lang in Nordamerika, brachte es in den Organisationen von Vancouver und der New York Rangers indes nur auf 37 NHL-Partien. An Eishockey-Weltmeisterschaften verbuchte er noch nie mehr als sieben Skorerpunkte. 5 Tore und 2 Assists gelangen ihm vor fünf Jahren in Moskau, als Dänemark letztmals die Gruppenphase an der WM überstand.

Das 2:0 durch Nicklas Jensen: Video: YouTube/IIHF Worlds 2021

Auf Nicklas Jensens Galavorstellung wusste Schweden keine Replik. Jensens Leistung stellte jene von Zugs Meisterstürmer Carl Klingberg klar in den Schatten. Klingberg skorte für Schweden zwei Tore und ein Assist, musste das Eis aber als Verlierer verlassen. Auch das dritte schwedische Tor erzielte mit Genfs Verteidigungsminister Henrik Tömmernes ein Akteur der National League.

Am Sonntag will Dänemark den ersten Sieg an einer WM gegen Schweden bestätigen: gegen die Schweiz! Dänemarks Nationalcoach Heinz Ehlers - vor Corona Trainer bei den SCL Tigers - kennt das Schweizer Hockey aus dem Effeff. (sda)

Dänemark - Schweden 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Riga, Olympic Sports Centre. - SR Gofman/Sidorenko (RUS/BLR), Goljak/Schalagin (BLR/RUS).

Tore: 23. Klingberg 0:1. 31. Nicklas Jensen (Jakobsen, Nicholas Jensen) 1:1. 36. Tömmernes (Klingberg) 1:2. 38. (37:33) Nicklas Jensen (Bödker) 2:2. 39. (38:09) Kristensen (Nicklas Jensen, Lauridsen) 3:2. 49. Nicklas Jensen (Lauridsen, Bödker) 4:2. 51. Klingberg (Lundqvist) 4:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Dänemark, 4mal 2 Minuten gegen Schweden.

Bemerkungen: Dänemark mit Dahm, Schweden mit Fasth im Tor. Schweden ab 58:00 ohne Torhüter.

Gruppe B

Norwegen – Deutschland 1:5

Mit dem ersten WM-Sieg gegen Norwegen seit 14 Jahren hat Deutschlands Eishockey-Nationalteam den unangenehmen Auftakt mit zwei Spielen binnen 20 Stunden eindrucksvoll gemeistert. Nach dem 9:4-Torspektakel gegen nicht wettbewerbsfähige Italiener fertigte die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Samstag in Riga das ausgeruhte Norwegen mit 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) ab.

Die Highlights des Spiels: Video: YouTube/IIHF Worlds 2021

Norwegen - Deutschland 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Riga, Arena. - SR Bruggeman/Gouin (USA/CAN), Constantineau/McCrank (FRA/CAN).

Tore: 20. (19:44) Plachta (Moritz Müller, Seider) 0:1. 24. Gawanke (Brandt, Nöbels/Ausschluss Lilleberg) 0:2. 27. Pföderl (Reichel, Nöbels) 0:3. 31. Reichel 0:4. 37. Lilleberg (Olimb, Haga) 1:4. 45. Bergmann (Nowak, Krammer) 1:5.

Strafen: 3mal 2 plus 10 Minuten (Lilleberg) gegen Norwegen, 2mal 2 Minuten gegen Deutschland.

Bemerkungen: Norwegen mit Haukeland, Deutschland mit Niederberger im Tor.

