Sport

Eishockey

Die Welt 1996, als Arno Del Curto Davos-Trainer wurde



So sah die Welt aus, als Arno Del Curto 1996 Trainer des HC Davos wurde

Team watson Team watson Folge mir Entfolgen

Arno Del Curto ist heute nach 22 Jahren als Trainer des HC Davos zurückgetreten. Was in der Welt im Antrittsjahr 1996 sonst so abging – in 22 Punkten.

Der Bundesrat

Bild: BUNDESKANZLEI

Die Nummer 1 der Schweizer Hitparade ...

... wird von diesem Song verdrängt

Klon-Schaf Dolly kommt zur Welt

Bild: AP NEWSFLASH

Braveheart bekommt den Oscar als bester Film

Boris Becker gewinnt das Australian Open

Roger Federer startet auf der Junioren-Tour

Bild: KEYSTONE

Der EHC Kloten wird zum vierten Mal in Serie Schweizer Meister

Bild: KEYSTONE

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

Nintendo 64 kommt in Japan auf den Markt

bild: shutterstock

Tupac Shakur wird getötet

Bild: AP Columbia Pictures

Monica Lewinsky ist seit einem Jahr Praktikantin im Weissen Haus

Bild: AP/DEPT OF DEFENSE

Take That lösen sich auf

Oliver Bierhoff schiesst Deutschland mit dem «Golden Goal» zum EM-Titel

Bild: EPA

Michael Schumacher wechselt von Benetton zu Ferrari

Bild: AP PHOTO

Nati-Star Breel Embolo wird gezeugt (und ist heute selbst bereits Vater)

Bild: KEYSTONE

Prinz Charles und Diana lassen sich scheiden

Bild: AP

Melanie Winiger wird Miss Schweiz

Bild: KEYSTONE

Street Fighter Alpha 2 kommt auf den Markt

Donghua Li turnt in Atlanta zu Olympia-Gold

Bild: KEYSTONE

Marcel Koller beendet seine Spielerkarriere

Bild: KEYSTONE

«Hey Arnold!» wird in der USA zum ersten Mal ausgestrahlt

In Japan wird die DVD eingeführt

Simon Schenk ist gleichzeitig Nationalrat und Eishockey-Nationaltrainer

Bild: KEYSTONE

Die Karriere von Arno Del Curto

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter