Bild: KEYSTONE

Die spektakulärsten NHL-Rekorde – und wie nahe die besten Schweizer kommen

Heute Nacht beginnt der Stanley-Cup-Final zwischen den Boston Bruins und den St.Louis Blues. Es ist die Neuauflage des Finals von 1970 – schon damals trafen die beiden Teams in aufeinander und Boston holte sich den Cup mit einem Sweep

Das NHL-Eishockey von damals in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren war ein ganz anderes Spiel, als es heute der Fall ist. Es fielen deutlich mehr Tore, es wurde härter und rücksichtsloser gespielt. Viele Rekorde in der besten Liga der Welt stammen aber aus dieser Zeit. Viele bleiben vermutlich für alle Zeiten uneinholbar – sind aber auch etwas aus unserem Fokus verschwunden.

Deshalb rufen wir uns – nun, da der Stanley-Cup-Final so kurz bevor steht – nochmals in Erinnerung, wer in der NHL die meisten Punkte, Tore, Spiele, Checks und Strafen auf dem Konto hat – und schauen, welche Schweizer den Rekordmarken bislang am nächsten gekommen sind. Nicht weil wir glauben, dass ein Schweizer den Bestmarken irgendwann mal gefährlich wird, sondern um sie in Relation zu setzen.

Hinweis Für die offiziellen Statistiken in der NHL zählen nur die Spiele der Regular Season. Playoff-Spiele fliessen nur ein, wenn sie explizit erwähnt werden.

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Mark Streit – 786 Spiele Roman Josi – 563 Spiele Nino Niederreiter – 534 Spiele Luca Sbisa – 504 Spiele Yannick Weber – 456 Spiele

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Nino Niederreiter – 126 Tore Mark Streit – 96 Tore Roman Josi – 93 Tore Sven Bärtschi – 66 Tore Timo Meier – 54 Tore

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Mark Streit – 2 Tore Roman Josi – 1 Tor

Nino Niederreiter – 1 Tor​

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Timo Meier – 1 Tor

Sven Andrighetto – 1 Tor

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Timo Meier – 30 Tore Nino Niederreiter – 25 Tore Kevin Fiala – 23 Tore Nico Hischier – 20 Tore Sven Bärtschi – 18 Tore

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Mark Streit – 47 Tore Nino Niederreiter – 31 Tore Roman Josi – 30 Tore Sven Bärtschi – 14 Tore Yannick Weber – 12 Tore

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Roman Josi – 4 Tore Mark Streit – 3 Tore

Nico Hischier – 3 Tore Nino Niederreiter – 2 Tore

Timo Meier – 2 Tore Sven Bärtschi – 1 Tor

Denis Malgin – 1 Tor

Luca Sbisa – 1 Tor

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Roman Josi – 18 Tore Nino Niederreiter – 17 Tore Mark Streit – 14 Tore Sven Bärtschi – 8 Tore Timo Meier – 7 Tore

Kevin Fiala – 7 Tore​

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Mark Streit – 338 Assists Roman Josi – 255 Assists Nino Niederreiter – 135 Assists Luca Sbisa – 85 Assists Sven Bärtschi – 70 Assists

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Mark Streit – 49 Assists Roman Josi – 47 Assists Timo Meier – 36 Assists Nico Hischier – 32 Assists

Nino Niederreiter – 32 Assists Kevin Fiala – 25 Assists

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Timo Meier – 66 Punkte Mark Streit – 62 Punkte Roman Josi – 61 Punkte Nino Niederreiter 57 Punkte Nico Hischier 52 Punkte

Bild: wikimedia, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Roman Josi – 5 Punkte (27. Februar 2018 vs Winnipeg) Damien Brunner – 4 Punkte (24. Februar 2013 vs Vancouver) Nino Niederreiter – 3 Punkte

Sven Bärtschi – 3 Punkte

Raphael Diaz – 3 Punkte

Nico Hischier – 3 Punkte

Timo Meier – 3 Punkte

Mark Streit – 3 Punkte

Bild: wikimedia, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Roman Josi – 274 Schüsse Timo Meier –250 Schüsse Kevin Fiala – 187 Schüsse

Mark Streit – 187 Schüsse Nino Niederreiter – 186 Schüsse Nico Hischier – 180 Schüsse

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Roman Josi – 209 Blocks Mark Streit – 132 Blocks Luca Sbisa – 128 Blocks Raphael Diaz – 127 Blocks Yannick Weber – 62 Blocks

Bild: wikimedia, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Timo Meier – 17 Strafminuten Luca Sbisa – 15 Strafminuten Roman Josi – 10 Strafminuten

Luca Sbisa – 10 Strafminuten Luca Sbisa – 9 Strafminuten Mirco Müller – 7 Strafminuten

Luca Sbisa – 7 Strafminuten



Bild: wikimedia, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Roman Josi – +24-Bilanz Kevin Fiala – +20-Bilanz Timo Meier – +17-Bilanz

Nino Niederreiter – +17-Bilanz Nico Hischier – +10-Bilanz Dean Kukan – +9-Bilanz

Bild: wikimedia, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Nino Niederreiter – -29-Bilanz Mark Streit – -27-Bilanz Hnat Domenichelli – -23-Bilanz Yannick Weber – -17-Bilanz Sven Andrighetto – -15-Bilanz Sven Bärtschi – -14-Bilanz

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Luca Sbisa – 184 Checks Nino Niederreiter – 175 Checks Mark Streit – 114 Checks Timo Meier – 105 Checks Roman Josi – 80 Checks

Bild: wikimedia, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Roman Josi (Nashville) – 563 Spiele Nino Niederreiter (Minnesota) – 434 Spiele Mark Streit (Islanders) – 286 Spiele Mark Streit (Philadelphia) – 274 Spiele Luca Sbisa (Anaheim) – 227 Spiele

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Jonas Hiller – 197 Siege Martin Gerber – 113 Siege David Aebischer – 106 Siege Reto Berra – 20 Siege Tobias Stephan – 1 Sieg

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Jonas Hiller – 140 Niederlagen Martin Gerber – 78 Niederlagen David Aebischer – 74 Niederlagen Reto Berra – 36 Niederlagen Tobias Stephan – 3 Niederlagen

In der NHL kommen nur Spiele als Sieg oder Niederlage in die Wertung, die ein Torhüter als Starter beginnt. So hat Tobias Stephan zwar 11 NHL-Spiele, aber nur einen Sieg und drei Niederlagen auf dem Konto.

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Jonas Hiller – 23 Shutouts David Aebischer – 13 Shutouts Martin Gerber – 10 Shutouts Reto Berra – 3 Shutouts Pauli Jaks – 0 Shutouts

Tobias Stephan – 0 Shutouts



Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Mark Streit – 1 Stanley Cup

Paul DiPietro – 1 Stanley Cup

Martin Gerber – 1 Stanley Cup

David Aebischer – 1 Stanley Cup

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Bild: wikimedia, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Nino Niederreiter – 18 Jahre, 1 Monat, 1 Tag Kevin Fiala – 18 Jahre 8 Monate, 2 Tage Luca Sbisa – 18 Jahre, 8 Monate, 12 Tage Nico Hischier – 18 Jahre, 9 Monate, 3 Tage

Bild: keystone, watson

Diese Schweizer kommen am nächsten:

Mark Streit – 39 Jahre, 10 Monate, 7 Tage

