Bild: keystone

USA schlagen Deutschland und schaffen Viertelfinal-Quali – Tschechien hofft weiter

Nach Titelverteidiger Finnland erreichen auch die USA an der Eishockey-WM in Riga die Viertelfinals. Die Amerikaner bezwingen Deutschland 2:0 und feiern den fünften Sieg in Serie.

Gruppe A

Tschechien – Dänemark 2:1nP

In der Schweizer Gruppe hat noch kein Team das Viertelfinal-Ticket auf sicher. Tschechien wendete das vorzeitige Ausscheiden mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Dänemark ab. Nachdem der Favorit in der 4. Minute durch den sechsten Treffer von Nicklas Jensen an diesem Turnier in Rückstand geraten war, gelang ihm trotz klarer Überlegenheit (total 38:13 Torschüsse) nur noch der Ausgleich. Dafür verantwortlich zeichnete der ehemalige Ambri-Stürmer Dominik Kubalik (46.).

Im Penaltyschiessen trafen dann sämtliche vier Schützen der Tschechen, die bei einer Niederlage in der regulären Spielzeit nicht mehr die Viertelfinals hätten erreichen können. (

Tschechien - Dänemark 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) n.P.

Riga, Olympic Sports Centre. - SR Gofman/Romasko (RUS), Lasarew/Schalagin (RUS).

Tore: 4. Nicklas Jensen (Markus Lauridsen, Olesen/Ausschluss Klok) 0:1. 46. Kubalik (Chytil, Vrana) 1:1.

Penaltyschiessen: Meyer -, Hanzl 1:0; Bau Hansen 1:1, Vrana 2:1; Nicklas Jensen 2:2, Kovar 3:2; True 3:3, Chytil 4:3; Andersen -.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Tschechien, 4mal 2 Minuten gegen Dänemark.

Bemerkungen: Tschechien mit Hrubec, Dänemark mit Dahm im Tor.

Gruppe B

USA – Deutschland 2:0

Das Schussverhältnis lautete 33:15 zu Gunsten der Deutschen. Dennoch kam der bei den Los Angeles Kings tätige Goalie Cal Petersen zu seinem zweiten Shutout an diesem Turnier nach dem 3:0 gegen Kasachstan. Den entscheidenden Treffer erzielte Jason Robertson im Powerplay (39.). 27 Sekunden vor dem Ende machte Colin Blackwell mit einem Schuss ins leere Gehäuse alles klar.

Trotz der dritten Niederlage in Folge haben es die Deutschen weiterhin in der eigenen Hand, sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Gewinnen sie am Dienstagabend gegen Gastgeber Lettland nach 60 Minuten, stehen sie in der K.o.-Runde. Das Gleiche gilt für die Balten.

USA - Deutschland 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Riga, Arena. - SR Björk/Frandsen (SWE/DEN), Kroyer/Yletyinen (DEN/SWE).

Tore: 39. Robertson (Donato, Garland/Ausschluss Holzer) 1:0. 60. (59:33) Blackwell (Robinson) 2:0 (ins leere Tor). - Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Bemerkungen: USA mit Petersen, Deutschland mit Brückmann im Tor. (abu/sda)

