Die ZSC Lions schlagen Lausanne und klettern die Tabelle hoch



National League, 10. Runde Zürich – Lausanne 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Bild: KEYSTONE

Die ZSC Lions schlagen Lausanne und schliessen zur Spitze auf

Optisch erinnerten die ZSC Lions in ihrem Retro-Trikot stark an die New York Rangers. Die Spielweise der Zürcher war allerdings erfolgreicher, als es jene des NHL-Teams zuletzt war. Gegen Lausanne gab es einen 2:1-Sieg.

Sieht gut aus, oder? #RetroGame mit Trikots von 1967 pic.twitter.com/LoRfzyKLlO — ZSC Lions (@zsclions) October 14, 2018

Während im ersten Drittel nicht viel passierte und beide Teams defensiv extrem kontrolliert spielten, drehten nach der Pause auch die jeweiligen Offensivfraktionen auf. Der ZSC behielt dabei die Oberhand und ging dank dem ersten Saisontor von Roman Wick kurz nach Spielhälfte in Führung.

Die Gäste aus dem Waadtland nahmen sich in der Folge mit einigen Strafen den Wind selbst aus den Segeln. In Überzahl lancierte Severin Blindenbacher Jérôme Bachofner, der Luca Boltshauser mit einer wunderbaren Täuschung keine Chance liess.

In den letzten zehn Minuten kam aber plötzlich nochmals Spannung auf, nachdem Loïc In-Albon mit einem Ablenker vor Niklas Schlegel verkürzte. Am Sieg der Zürcher ändert dieser Treffer aber nichts mehr. Dank den drei Punkten sind die Löwen ab sofort in der Spitzengruppe der Tabelle vertreten.

Bild: PPR

Die Tabelle

Bild: srf

Telegramm

ZSC Lions – Lausanne 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

9313 Zuschauer. - SR Eichmann/Tscherrig, Cattaneo/Castelli . -

Tore: 32. Wick (Hollenstein, Klein) 1:0. 46. Bachofner (Blindenbacher/Ausschluss Froidevaux) 2:0. 50. In-Albon (Grossmann) 2:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 4-mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Bachofner; Herren.

ZSC Lions: Schlegel; Noreau, Marti; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Blindenbacher; Karrer, Berni; Hollenstein, Cervenka, Wick; Pettersson, Suter, Bodenmann; Chris Baltisberger, Prassl, Bachofner; Hinterkircher, Schäppi, Miranda.

Lausanne: Boltshauser; Trutmann, Genazzi; Junland, Grossmann; Nodari, Frick; Borlat; Vermin, Mitchell, Bertschy; Kenins, Froidevaux, Leone; Zangger, Emmerton, Herren; Traber, Antonietti, Simic; In-Albon.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Geering, Nilsson und Herzog (alle verletzt), Shore (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Jeffrey (verletzt) und Lindbohm (gesperrt). Pfostenschüsse Herren (2.), Prassl (39.). Timeout Lausanne (46./Coaches Challenge) und von 59:05 bis 59:22 und 59:40 bis 60:00 ohne Torhüter. (abu/sda)

Saisonvorschau mit «Zöggeler» Video: nico franzoni, adrian bürgler

