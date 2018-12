Sport

Eishockey

Nico Hischier trifft beim Sieg der Devils in Los Angeles



NHL in der Nacht auf Freitag Los Angeles – New Jersey (mit Hischier/1 Tor, ohne Müller) 3:6 Vancouver (ohne Bärtschi/verletzt) – Nashville (mit Josi/1 Assist, Weber/2 Assists und Fiala) 5:3 Calgary – Minnesota (mit Niederreiter) 2:0 Arizona – Washington (mit Siegenthaler) 2:4 Florida (ohne Malgin) – Colorado (ohne Andrighetto) 2:5 Philadelphia – Columbus (ohne Kukan) 3:4nV Pittsburgh – NY Islanders (ohne Sbisa) 6:2 Toronto – Detroit 4:5nV Ottawa – Montreal 2:5 Tampa – Boston 3:2 Las Vegas – Chicago 4:3

bild: nhl

Diese 3 Szenen von Nico Hischier beim Sieg in L.A. musst du gesehen haben

Nach sechs Niederlagen in Folge durften die New Jersey Devils wieder einmal feiern. Das Team des Walliser Nummer-1-Drafts Nico Hischier gewann bei den Los Angeles Kings, einem anderen Team in der Krise, mit 6:3. Während Verteidiger Mirco Müller überzählig fehlte, steuerte Hischier den Treffer zum 5:3 bei. Zuvor fiel er mit einer Flugeinlage, die bestraft wurde, auf und durch die «Goalieparade» eines gegnerischen Verteidigers:

Jonas Siegenthaler gewann mit den Washington Capitals bei den Arizona Coyotes 4:2. Den Sieg nach zuvor zwei Niederlagen verdankten die Capitals dem späten 3:2 des Schweden André Burakovsky in der 56. Minute. Drei Sekunden vor Schluss setzte Alexander Owetschkin mit seinem 21. Saisontreffer den Schlusspunkt ins leere Tor. Für Siegenthaler war es im vierten NHL-Einsatz der zweite Sieg. Der 21-jährige Zürcher durfte in der dritten Linie während 13:32 Minuten mitmischen, stand aber bei zwei Gegentreffern auf dem Eis.

Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber mussten mit Titelaspirant Nashville nach zwei Siegen wieder als Verlierer vom Feld. Beim 3:5 bei den Vancouver Canucks, die nach wie vor ohne den an den Folgen einer Hirnerschütterung laborierenden Sven Bärtschi auskommen müssen, verbuchte Weber zwei Assists und lieferte Josi die Vorlage zum 2:5.

Nach wie vor auf Formsuche ist Nino Niederreiter. Der Bündner verlor mit Minnesota in Calgary 0:2 und konnte in der dritten Linie keine entscheidenden Akzente setzen. (ram/sda)

Eine Superkiste: Video: streamable

Die Schweizer Bilanz: tabelle: nhl

