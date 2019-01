Sport

Eishockey

Olten stürmt mit 11:0 bei den GCK Lions an die Spitze



Swiss League Visp – Winterthur 3:2 (1:0,2:1,0:1) Ticino Rockets – Ajoie 2:3 (2:0,0:1,0:2) GCK Lions – Olten 0:11 (0:6,0:3,0:2) Thurgau – Langenthal 3:5 (1:1,2:1,0:3)

Gnadenloses Olten stürmt mit 11:0-Sieg bei den GCK Lions an die Spitze

Der EHC Olten feiert den höchsten Sieg der laufenden Swiss-League-Saison. Gegen die GCK Lions zogen die Oltener durch und siegten am Ende 11:0. Damit stürmten sie am spielfreien La Chaux-de-Fonds vorbei auf Platz 1. Stanislav Horansky steuerte drei Treffer und zwei Assists bei, Martin Ulmer und Jewgeni Schirjajew trafen jeweils doppelt.

HÖCHSTER SAISONSIEG!



GCK Lions 0:11 EHC Olten

Tore für Olten: 0:1 Horansky, 0:2 Ulmer, 0:3 Schwarzenbach, 0:4 Huber, 0:5 Chiriayev, 0:6 Wyss, 0:7 Gervais, 0:8 Chiriayev, 0:9 Horansky, 0:10 Ulmer🍻, 0:11 Horansky pic.twitter.com/d1pFijepxR — EHC Olten (@EHCOlten) 22. Januar 2019

Bisher hatte in der Swiss League noch kein Team mehr als acht Tore erzielt. Das torreichste Spiel war es indes nicht: Auch jenes verloren die GCK Lions – erst vorgestern mit 6:8 gegen Langenthal. Die Zürcher haben damit in 120 Minuten 19 Gegentreffer erhalten. Sie liegen im Kampf um den letzten Playoff-Platz weiterhin drei Punkte hinter der EVZ Academy, haben aber bereits zwei Spiele mehr ausgetragen.

Auch Ajoie überholte La Chaux-de-Fonds. Beim Schlusslicht Ticino Rockets korrigierten die Jurassier einen Fehlstart und gewannen 3:2. Die Neuenburger können jedoch am Mittwoch mit einem Sieg bei der EVZ Academy punktemässig wieder mit Olten gleichziehen.

Als sechstes Team ist der SC Langenthal in den Playoffs. Die Oberaargauer wendeten die Partie in den letzten sieben Minuten in Weinfelden das Spiel beim HC Thurgau und machten aus einem 2:3 noch ein 5:3. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Visp - Winterthur 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

2627 Zuschauer. - SR Fabre/Fluri, Gurtner/Pitton. - Tore: 18. Burgener (Brügger, Brem) 1:0. 22. Achermann (Altorfer) 2:0. 24. Schmutz (Bozon) 2:1. 37. Brantschen (Dolona, Altorfer/Ausschluss Blaser) 3:1. 56. Hess (Allevi) 3:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Visp, 6mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Thurgau - Langenthal 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

947 Zuschauer. - SR Boverio/Borga, Huguet/Micheli. - Tore: 10. Pelletier (Küng, Leblanc/Ausschluss Bahar) 0:1. 20. (19:22) Loosli (Brändli) 1:1. 23. Wyss (Rytz) 1:2. 27. Merola 2:2. 36. Merola (Ryan) 3:2. 53. Leblanc 3:3. 55. Kummer (Sterchi, Müller) 3:4. 59. Rytz 3:5 (ins leere Tor). - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Biasca Ticino Rockets - Ajoie 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

107 Zuschauer. - SR Gianinazzi/Hendry, Kehrli/Krotak. - Tore: 9. Anthony Neuenschwander (Fontana, Mazzolini) 1:0. 15. Joël Neuenschwander (Fontana, Haussener) 2:0. 39. Hazen (Devos, Montandon/Ausschluss) 2:1. 45. Joggi (Devos, Hauert/Ausschluss Fontana) 2:2. 58. Birbaum (Montandon) 2:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die Biasca Ticino Rockets, 1mal 2 Minuten gegen Ajoie.

GCK Lions - Olten 0:11 (0:6, 0:3, 0:2)

180 Zuschauer. - SR Ströbel/Potocan, Betschart/Dreyfus. - Tore: 1. (0:42) Horansky (Hohmann, Rouiller) 0:1. 6. Ulmer (Gerber, Wyss) 0:2. 12. Schwarzenbach (Haas, Gervais) 0:3. 13. Huber (Rexha, Schneuwly) 0:4. 14. Schirjajew (Horansky, Gerber) 0:5. 16. Wyss (Hohmann, Rouiller/Ausschluss Andersson) 0:6. 25. Gervais (Ulmer/Ausschluss Puide) 0:7. 26. Schirjajew (Wyss/Ausschluss Hardmeier) 0:8. 37. Horansky (Hohmann, Rouiller) 0:9. 47. Ulmer (Wyss, Mäder) 0:10. 56. Horansky (Lüthi, Schirjajew) 0:11. - Strafen: 8mal 2 plus 10 Minuten (Hardmeier) gegen die GCK Lions, 4mal 2 Minuten gegen Olten. (sda)

Bauarbeiter rastet aus und zerstört neues Hotel

Die besten Bilder des Australian Open 2019

Abonniere unseren Newsletter