Aleksi Saarela (links) und Marc Michaelis könnten beide vorübergehend in den HCD-Farben auflaufen. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Vier Langnauer können beim Spengler Cup mitspielen

Gleich vier Spieler der SCL Tigers haben Einladungen für den Spengler Cup. Sportchef Pascal Müller sagt, Langnau erlaube die Teilnahme am Turnier.

Klaus Zaugg

Ambri möchte beim Turnier die Verteidigung mit Vili Saarijärvi (25) dynamisieren. Der HC Davos hat vor, die Offensive mit Aleksi Saarela (25) und Marc Michaelis (27) zu verstärken und Cody Eakin (31) darf mit einem Aufgebot von Team Canada rechnen. Was noch nicht erfolgt ist. Harri Pesonen (34) und Sami Lepistö (38) verbringen die Weihnachtspause mit ihren Familien.

Für Sportchef Pascal Müller ist klar: Wer eine Einladung bekommt, wird freigegeben. «Ich habe auch beim Spengler Cup gespielt und für mich ist klar: Dieses Erlebnis verwehren wir unseren Spielern nicht. Und wer weiss, vielleicht werden wir ja auch mal zum Turnier eingeladen und dann wären wir froh, wenn wir für das Turnier von einem anderen Klub Spieler bekommen.»

Pascal Müller will seine Spieler für den Spengler Cup freigeben. Bild: keystone

Es sei Sache der Spieler, ob sie die Einladungen annehmen. Die finanziellen und administrativen Bedingungen für die Turnierteilnahme der Verstärkungsspieler wird zwischen den Klubs geregelt.

Jedes Team kann 28 Spieler beim Spengler Cup ohne Meldefrist einsetzen. Wer also bis zum Final am 31. Dezember erst 27 eingesetzt hat, kann noch am Finaltag einen weiteren Spieler holen. Alle Klubteams dürfen drei Spieler als Verstärkung fürs Turnier verpflichten. Team Canada gilt offiziell als kanadische Nationalmannschaft.

Ab und an kommt es vor, dass ein Klub seine Spieler fürs Turnier nicht freigibt. Im Falle der Kanadier ist allerdings eine Freigabe obligatorisch: Die Einsätze mit Team Canada gelten als Länderspiele und für Länderspiele muss ein Spieler freigegeben werden. HK Örebro aus Schweden, IFK Helsinki (Finnland), Sparta Prag (Tschechien), Team Canada, Davos und Ambri sind die sechs Teams beim 94. Spengler Cup vom 26. bis 31. Dezember.

Von den sechs ausländischen Spielern in Langnau haben nur Vili Saarijärvi und Aleksi Saarela weiterlaufende Verträge. Beide noch für eine weitere Saison bis 2014.