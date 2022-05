Auf diesem Niveau am Limit und zeitweise überfordert. Er hat noch nicht die physische Präsenz und die Ausstrahlung, um eine gleich dominante Rolle zu spielen, wie in der Meisterschaft.

Das Eigentor zum 0:1 gegen die USA bleibt in Erinnerung. Aber seine Leistung war okay. Ihm fehlt die Klasse, um auf diesem Niveau ein dominanter Stürmer zu sein.

Er flog in den Gruppenspielen an der Seite von Denis Malgin zeitweise fast wie Nico Hischier übers Eis. Aber er hat im Laufe des Turniers abgebaut (Energie?) und war gegen die USA kein Faktor.

Fleissig, willig, mutig, am meisten Torschüsse und der durchschlagskräftigste Stürmer. Aber oft kein Glück in den Gruppenspielen und erst recht nicht gegen die USA und damit keine Magie. Eine ganz leise Enttäuschung bleibt.

«Es tut weh», «Gekämpft wie Löwen» – Reaktionen zum Schweizer WM-Aus

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam ging mit grossen Ambitionen an die WM in Finnland. Sie unterstrich diese mit sieben Siegen in sieben Spielen der Gruppenphase. Doch im Viertelfinal scheiterte die Schweiz mit 0:3 an den USA. Im SRF gaben Protagonisten Auskunft.

«Es ist natürlich bitter. Wir zeigten heute eine gute Leistung. Am Anfang waren wir zu wenig gradlinig. Nach den seltsamen Toren haben wir dann 40 Minuten lang gedrückt. Es tut weh. Vor allem nach so vielen Wochen, in denen wir hart gearbeitet haben. Ich habe das Gefühl, wir hätten mehr verdient. Wir waren definitiv nicht schlechter als die Amerikaner, aber sie haben Tore geschossen. Kompliment an sie. Sie waren kaltblütiger.»