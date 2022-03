Berns Torhüter Philip Wüthrich reagiert, beim Meisterschaftsspiel zwischen dem SC Bern und dem HC Ambri-Piotta, am Mittwoch, 9. März 2022, in der Postfinance Arena in Bern. Bild: keystone

Die Irrtümer, die den SC Bern sportlich ruiniert haben

Der SC Bern ist so schnell so tief gefallen wie kein anderes Hockeyunternehmen der Geschichte (seit 1908). Wie konnte es bloss soweit kommen? Die Erklärung ist gar nicht so schwierig. Keine Polemik.

Nach der schwächsten Leistung seit dem Wiederaufstieg von 1986 hat der SC Bern soeben auf eigenem Eis gegen Ambri 1:5 verloren. Eine einmalige Mischung aus Arroganz und Eitelkeit beschert uns eines der faszinierendsten, dramatischsten Kapitel unseres Klubhockeys. Wir können diese «Selbstzerstörung» eines Sportunternehmens, das noch 2019 ganz oben stand, in ein paar Episoden erklären. Am Ursprung des Untergangs steht der Erfolg: Vier Jahre, drei Titel, drei Qualifikationssiege. Diese Erfolge haben den SC Bern um den Verstand gebracht.



Episode I: Ambris Inti Pestoni erzielt ein herrliches Tor in Bern. Aber er jubelt nicht. Er ist ein fairer Sportsmann. Es gehört sich nicht, diesen Treffer auch noch zu bejubeln. Es ist nämlich das 5:1. Das hat es noch gar nie gegeben: Mitleid mit dem SC Bern. Dem Bayern München unseres Hockeys.

Episode II: Der SC Bern ist Meister geworden. Marc Lüthi und der Chronist treffen sich im Frühjahr 2019 in einer schönen Beiz im Oberaargau zu einem vorzüglichen Mittagsmahl. Marc Lüthi bittet den Chronisten, mit der Kritik an Sportchef Alex Chatelain doch aufzuhören. Er wisse schon seit dem letzten Herbst, dass sein Sportchef völlig überfordert sei. Die Kritik sei berechtigt. Aber er könne seinen Sportchef doch nicht feuern. Sonst entstehe noch der Eindruck er reagiere auf mediale Kritik. Reine Eitelkeit führt also dazu, dass der bis dahin beste Sportmanager der Schweiz seinen Sportchef wider besseren Wissens im Amte belässt. Ist ja kein Problem. Wir gewinnen sowieso alles. Wir können uns das leisten. Wir wissen es besser. Wir sind erhaben über all die ungeschriebenen Gesetzen des Hockeys. Die Eitelkeit eines Sportmanagers ist nicht, in den Spiegel zu sehen, sondern nicht in den Spiegel zu sehen.

Episode III. Ein Telefonat mit SCB-Obersportchef Raëto Raffainer.

SCB-Obersportchef Raëto Raffainer. Bild: keystone

Klaus Zaugg: Wir sind uns für einmal in einem Punkt über den SC Bern einig.



Raëto Raffainer: So?

K: Ja, in einem Punkt.

R: Da bin ich gespannt.

K: Der SCB kann nur mit dem bestmöglichen Trainer wieder zu alter Grösse auferstehen.

Kurze Pause

R: Was soll diese Bemerkung?

K: Ein Rollenspiel. Ich bin jetzt nicht mehr Chronist. Ich bin ein SCB-Saisonkarten-Inhaber und habe das Glück, mit dem SCB-Obersportchef telefonieren zu können. Ich frage also als Saisonkarten-Inhaber: Herr Raffainer, haben wir nächste Saison beim SCB mit Johan Lundskog den bestmöglichen Trainer? Soll ich ein Abi kaufen?

Kurze Pause

R: Soll das ein Interview sein?

K: Nein, nur ein kurzes Telefonat.

Kurze Pause

R: Sie wollen einfach nicht zuhören. Sie suchen bloss die Polemik. Begreifen Sie doch: Wir investieren jeden Franken in unsere Mannschaft. Und nicht einen Franken in eine Trainerentlassung. Was hat den die Trainerentlassung in Langnau gebracht? Nichts!

Raëto Raffainer legt überzeugend nun dar, dass der Trainer an der grössten SCB-Krise seit Einführung der Playoffs (1986) unschuldig sei. Es sei Verletzungspech und allerlei sonstiges Ungemach, das den SCB in diese ungemütliche Lage gebracht habe. Der Trainer müsse eine Chance bekommen, mit einer intakten, konkurrenzfähigen Mannschaft nächste Saison sein Können zu beweisen.

Okay. Wir wissen ja: Nächstes Jahr wird mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft alles, alles, alles, alles besser. Dagegen ist auf den ersten Blick nichts einzuwenden.

Aber auf den zweiten Blick gibt es halt schon Fragen. Wer ist dafür verantwortlich, wenn die allermeisten Spieler ohne Leidenschaft, ohne Disziplin, ohne Lust, ohne Konzept herumkurven? Selbst vor eigenem Publikum. 0:5 gegen Biel schon im ersten Drittel. 1:5 gegen Ambri.

Der Trainer.

Gewinnen und Verlieren ist auch eine Sache der guten oder schlechten Gewohnheiten. Es ist unendlich schwierig, einem Team Siegergewohnheiten beizubringen. Aber es ist noch viel, viel schwieriger, einem Team Verlierergewohnheiten, also schlechte Gewohnheiten auszutreiben. Die Gewohnheiten der Spieler sind die Fingerabdrücke eines Trainers.

Die SCB-Krise ist die Summe einer langen Liste von Irrtümern seit dem letzten Titelgewinn von 2019. Nachfolgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie könnte verlängert werden. Aber das wäre boshaft.

Alex Chatelain so lange im Amt zu belassen, war ein Irrtum.

Florence Schelling als Sportchefin zu engagieren war ein Irrtum.

Don Nachbaur als Trainer zu verpflichten war ein Irrtum.

Alain Berger den Vertrag zu verlängern war ein Irrtum.

Gregory Sciaroni zu verpflichten war ein Irrtum.

Kaspar Daugavins zu verpflichten war ein Irrtum.Vincent Praplan zu verpflichten war ein Irrtum.

Dustin Jeffrey zu verpflichten war ein Irrtum.

Christian Thomas zu verpflichten war ein Irrtum.

Christian Pinana zu verpflichten war ein Irrtum.

Cody Coloubef zu verpflichten war ein Irrtum.

Phil Varone zu verpflichten war ein Irrtum.

Thomas Thiry zu verpflichten war ein Irrtum.

Andrew McDonald zu verpflichten war ein Irrtum.

Miika Koivisto zu verpflichten war ein Irrtum.

Ted Brithén zu verpflichten war ein Irrtum.

André Heim keine Verlängerungsofferte zu machen war ein Irrtum.

Kyen Sopa keine Verlängerungsofferte zu machen war ein Irrtum.

Yanik Burren keine Verlängerungsofferte zu machen war ein Irrtum.

Cory Conacher zurückzuholen war ein Irrtum.

Selbst ein so mächtiges Hockeyunternehmen wie der SC Bern kann so viele Irrtümer nicht einfach wegstecken. Diese Irrtümer wiegen schwerer als die richtigen Entscheidungen, die es in dieser Zeit auch gegeben hat.

Johan Lundskog als Trainer zu verpflichten war auch ein Irrtum. Wenn diese Einsicht nicht einkehrt, werden wir bald einmal die Frage stellen müssen: Ist die Verpflichtung von Obersportchef Raëto Raffainer und Untersportchef Andrew Ebbett auch ein Irrtum?