Eismeister Zaugg fragt: Kostet der Spengler Cup Ambri die Playoffs?

Im Liga-Alltag gegen Bern wurde der Spengler-Cup-Sieger auf den Boden der Realität zurückgeholt. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Kostet der Spengler Cup Ambri die Playoffs?

Als Turniersieger wird Ambri zum nächsten Spengler Cup (2023) eingeladen. Ambri wird diese Einladung voraussichtlich annehmen. Aber es gibt noch eine Frage: Kostet der Spengler Cup Ambri die Playoffs?

Klaus Zaugg Folge mir

Mit dem Triumph beim Spengler Cup hat Ambri ewigen Ruhm errungen. Und die ganze Hockey-Schweiz begeistert. Denn jeder Hockeyfan in Bern, Langnau, Zug oder Zürich – eigentlich überall ausser in Lugano – hat in seinem Herz neben seinem Lieblingsklub immer auch ein Plätzchen für Ambri. Also wird die Freude gross sein, wenn Ambri auch beim nächsten Turnier wieder dabei sein wird.



Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Sieger immer zur Titelverteidigung eingeladen wird. «Ja, das ist so», bestätigt Spengler-Cup-Chef Marc Gianola. Ambri werde eine Einladung erhalten. «Wir erwarten dann bis in etwa zwei Wochen eine Antwort.»

Servette hat nach zwei Turniersiegen (2013 und 2014) auf die Teilnahme 2015 verzichtet. Wird Ambri nach 2019 und 2022 zum dritten Mal antreten? Sportchef Paolo Duca sagt: «Ich gehe davon aus, dass wir eine Einladung annehmen werden.» Der Spengler Cup sei eine Möglichkeit für ein Team wie Ambri, etwas zu gewinnen. «Es ist ja eher unwahrscheinlich, dass wir die Meisterschaft gewinnen können.» Der Spengler Cup sei ein traditionsreiches Turnier und Ambri ein Klub mit einer grossen Tradition. Das passe zusammen.

Als Spengler-Cup-Sieger ist Ambri auch im nächsten Jahr wieder eingeladen. Bild: keystone

Die Frage, die sich aus sportlicher Sicht stellt: Kostet der Spengler Cup Ambri die Playoffs? Der Energieverbrauch durch das Turnier ist nicht zu unterschätzen. Ambri erbringt Höchstleistungen, mobilisiert alle Energien und Emotionen – und die Konkurrenz ruht. Der SCB hätte am Montag gegen ein frisches Ambri kaum 4:2 gewonnen.

Trainer Luca Cereda bestätigt zwar, dass der Spengler Cup Kraft koste. Aber für ihn ist etwas anderes wichtiger. «Wir haben beim Spengler Cup bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind, ein Spiel zu gewinnen, das wir gewinnen mussten, um einen Titel zu holen. Das ist für uns nicht selbstverständlich. Diese Erfahrung macht uns langfristig besser.»

Luca Cereda glaubt, seine Mannschaft sei durch den Triumph in Davos besser geworden. Bild: keystone

Er spricht von einem Reifeprozess, der durch die Teilnahme an einem Turnier wie dem Spengler Cup möglich sei. Wo Ambris grosser Trainer recht hat, da hat er recht: Es ist eine Sache, davon zu reden, man wolle etwas gewinnen. Eine andere Sache ist es, auch tatsächlich dazu in der Lage zu sein, etwas zu gewinnen. So gesehen hat Ambri beim Spengler Cup 2022 einen Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gemacht. Und Hand aufs Herz: Was sind schon verpasste Pre-Playoffs oder Playoffs gegen die rauschenden Hockey-Festspiele beim Spengler Cup? Die Fans werden sich noch in 100 Jahren an Ambris Spengler-Cup-Triumph von 2022 erinnern. Verpasste Pre-Playoffs oder Playoffs werden hingegen schon nach ein paar Tagen vergessen sein.

Ambri wird also voraussichtlich auch 2023 wieder dabei sein. Das bedeutet, dass sich die Langnauer ein weiteres Jahr gedulden müssen. Marc Gianola bestätigt, dass die SCL Tigers im Falle einer Absage von Ambri Kandidat für 2023 wären.