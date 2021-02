Raffainer-Email zeigt: Der SC Bern sucht nun offiziell einen «Ersatz-Bundesstürmer»

Bisher hat sich der SC Bern in vorbildlicher Art und Weise auf dem Transfermarkt zurückgehalten. Aber nun fliessen bald die Bundesgelder und der SCB sucht bereits den 5. Ausländer.

Den Klubs wird der Einnahmeausfall durch die Geisterspiele mit Steuergeld vom Bund ausgeglichen. Das bedeutet: der SCB hat das grösste Publikum und bekommt daher mit Abstand am meisten Bundesgeld. SCB-Kommunikations-Direktor Christian Dick bestätigt, dass der SCB das entsprechende Gesuch um Bundesgelder eingereicht hat.

Dieser Geldsegen wird nun sinnvoll in den Sport investiert. Bisher hatte der SCB lediglich vier ausländische Spieler. Torhüter Tomi Karhunen (FIN) sowie die Stürmer Dustin Jeffrey (CAN), Ted Brithén (SWE) und Jesper Olofsson (SWE). SCB-Manager Marc Lüthi hat in Zeiten der Not in vorbildlicher Art und Weise für das spielende Personal ein Sparprogramm verordnet.

Und nun kommt bald reichlich Bundesgeld und der SCB kann wieder aktiv werden. Raëto Raffainer – beim SCB Director of Hockey Operations – hat mit einem Rundmail (mit cc an Florence Schelling) an alle wichtigen Spieleragenten im In- und Ausland das offizielle SCB-Interesse an einem weiteren ausländischen Spieler bestätigt.

Betreff: News and open spots (SC Bern)