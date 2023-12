Adam Reideborns Vertrag beim SC Bern läuft noch bis 2025. Bild: keystone

Drei Torhüter für den SCB – wer muss hinten anstehen?

Mit Andri Henauer (21) hat eines unserer grössten Torhütertalente beim SC Bern vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Nun hat der SCB drei Goalies unter Vertrag und einer wird nächste Saison nicht glücklich werden.

Klaus Zaugg Folge mir

Wird Andri Henauer von seinem Agenten Gaëtan Voisard weise beraten? Die Frage ist etwas unhöflich, aber berechtigt. Gaëtan Voisard hat seinem Klienten zur Vertragsverlängerung beim SCB geraten. Andri Henauer hat vorzeitig für zwei Jahre bis 2026 verlängert.

Die Situation ist nicht ganz ohne Brisanz: Die Verträge mit Adam Reideborn (31) und Philip Wüthrich (25) laufen bis 2025. Der SCB hat also für nächste Saison drei hochkarätige Torhüter unter Vertrag. Einer wird hinten anstehen müssen.

Auch Philip Wüthrichs Vertrag läuft bis 2025. Bild: www.imago-images.de

Adam Reideborn ist die himmelhohe Nummer 1. Der SCB verdankt die Rückkehr in die obere Tabellenhälfte zu einem erheblichen Teil seinem letzten Mann aus Schweden. Bevor er von Trainer Jussi Tapola zur Nummer 2 degradiert wird, fällt der Münsterturm in den inzwischen nicht mehr bewohnten Bärengraben.

Philip Wüthrich hat das Potenzial zu einer Nummer 1 in der National League. Verletzungspech hat bisher verhindert, dass er diese Saison Adam Reideborn herausfordern konnte. Allerdings war er schon vor dem verletzungsbedingten Ausfall von Jussi Tapola zur Nummer 2 degradiert worden.

Andri Henauer hat reichlich Erfahrung als Junioren-Nationalspieler (über 30 Partien) und sich als SCB-Leihspieler schon für Langenthal, La Chaux-de-Fonds, Winterthur und Basel in der Swiss League bewährt. Diese Saison teilt er sich in Basel den Job mit Kultgoalie Fabio Haller (31).

Das Talent für die höchste Liga, aber nur die Nummer 3 beim SCB und mit der Aussicht, nächste Saison bei Basel erneut in der zweithöchsten Liga spielen zu müssen: Der Bruder von Verteidiger Mika Henauer (23) hat sich durch die voreilige Vertragsverlängerung beim SCB womöglich ohne Not in eine Karrieren-Sackgasse manövriert.

Die Goalie-Situation beim SCB ist also nicht ohne Brisanz. Bekommt Philip Wüthrich nächste Saison von Jussi Tapola keine Chance (was durchaus der Fall sein könnte), dann ist ein Wechsel nicht auszuschliessen. Als Niklas Schlegel bei Kari Jalonen in Ungnade fiel, rettete sein umsichtiger Agent André Rufener die Karriere: Niklas Schlegel wechselte im Dezember 2019 aus dem laufenden Vertrag heraus nach Lugano, wo er sein Glück gefunden und inzwischen bis 2026 verlängert hat.

André Rufener ist auch der Berater von Philip Wüthrich. Er wird seinen Klienten durch alle Böden hindurch beim Kampf um die Nummer 1 in Bern unterstützen – aber eben auch den Mut haben, die Konsequenzen in Betracht zu ziehen, wenn sein Schützling so wie damals Niklas Schlegel in Bern keine faire Chance bekommen sollte.

Die Versuchung, mal Andri Henauer statt Philip Wüthrich eine Chance zu geben, wird für den SCB-Trainer nächste Saison gross sein. Andri Henauer hat zwar noch keine Partie in der höchsten Liga bestritten. Aber das Beispiel von Lausannes Kevin Pasche (20) zeigt, dass sich ein junger Goalie auf Anhieb in der NL durchsetzen kann. Bekommt Andri Henauer eine Chance und packt sie, dann bleibt Philip Wüthrich wohl nur die Flucht aus Bern. Kloten hat bereits vergeblich einen ersten Anlauf gemacht. Sportchef und Trainer Larry Mitchell sollte dranbleiben. Bei Philip Wüthrich und Andri Henauer.