Dreht der SCB durch? Inti Pestoni kommt

Davos schlägt Trinec und steht im Halbfinal des Spengler Cups

Zumindest am Spengler Cup gewinnt der HC Davos. Das Heimteam qualifizierte sich mit einem 3:1 über Ocelari Trinec für den Halbfinal vom Sonntagabend gegen KalPa Kuopio.

In der Schweizer Meisterschaft kassierte Davos in Heimspielen zehnmal hintereinander Niederlagen. In extremis beendeten die Davoser unter Neu-Coach Harijs Witolinsch unmittelbar vor Weihnachten gegen Ambri-Piotta nach einem 0:2-Rückstand bis zwei Minuten vor Schluss diese Serie. Am Spengler Cup gewann Davos nun sogar zwei Heimspiele hintereinander: Auf das 3:2 vom Donnerstag gegen die Ice Tigers aus Nürnberg folgte im Viertelfinal ein 3:1 gegen das tschechische Spitzenteam Ocelari Trinec.

