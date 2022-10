Niederreiter (22) im Spiel gegen die San José Sharks in Prag. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Warum Nino Niederreiter der Spieler und Nashville das Team der Stunde ist

Der beste Nino Niederreiter (30), den es je gab: Zwei Spiele, drei Treffer und zwei Siege gegen San José zum NHL-Saisonauftakt. Sein Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, im richtigen Team zu sein. Und wie viel einer tun muss, um sich in der NHL durchsetzen zu können.

klaus zaugg, prag

Im Sommer 2022 kann Nino Niederreiter zum ersten Mal in seiner Karriere seinen Arbeitgeber frei wählen. Erst jetzt erlauben es die komplizierten Reglemente der NHL.



Zuvor haben weitgehend andere über sein Schicksal bestimmt: Die Islanders holen sich 2010 seine Rechte im Draft in der ersten Runde. Dann folgen die Wechsel zu Minnesota (2013) und später Carolina (während der Saison 2018/19), die letztlich zwischen den General Managers der Klubs ausgehandelt werden.

Niederreiter in den Farben der Minnesota Wild. Bild: AP

Nun also die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Er will nach Nashville und Nashville will ihn. Wenn beide wollen, hat kein anderer Klub etwas dazu zu sagen. Also klappt der Deal: Zwei Jahre, acht Millionen Dollar.

Chefcoach John Hynes (47) hat bereits vor dem ersten Spiel in Prag betont, dass bei der Verpflichtung von neuen Spielern darauf geachtet worden sei, dass einer vom Stil aber auch vom Charakter her zu seinem Team passe.

Noch sind erst zwei von 82 Partien gespielt. Aber nach dem Traumstart mit drei Treffern – in der zweiten Partie war es gar der Siegestreffer zum 3:2 – dürfen wir sagen: Nino Niederreiter ist am Ort seiner Bestimmung angelangt.

Dieser Einschätzung mag er nicht widersprechen; «Nashvilles Spiel passt mir. Es ist einerseits ein sehr hartes Spiel, aber auch mit technischen Finessen.» Kraft und Talent, Härte und Genie sind Kernelemente in Nashvilles Spiel.

Nashville gilt auch als Team mit sehr starkem Zusammenhalt. Was in einer hochprofessionellen Liga nicht selbstverständlich ist. Die Europareise nach Bern und nun der Saisonauftakt in Prag war diesem Zusammenhalt sichtlich förderlich.

Einige nordamerikanischen Chronistinnen und Chronisten haben nach dem gelungenen Auftakt noch am Samstagabend erneut die Romantik beschworen: Dass die Grosseltern Nino in Bern zum ersten Mal live gesehen haben, ist so eine Geschichte, die Amerikanerinnen und Amerikaner lieben. Dazu kommt, dass der Churer bei aller Professionalität einen spitzbübischen Charme ausstrahlt. Er ist wahrlich der Typ, den alle mögen.

Oft wird vergessen, welch langen Weg Nino Niederreiter gegangen ist. Dass seine NHL-Karriere sogar an einem Faden hing und dass er immensen Durchhaltewillen brauchte, um dorthin zu kommen, wo er heute steht: Ganz nach oben in der besten Liga der Welt.

Die Islanders schicken ihn im Herbst 2010 nach 9 Partien (1 Tor/1 Assist) wieder zu den Junioren zurück. In der ersten NHL-Saison (2011/12) kommt er nie über die vierte Linie hinaus und seine Bilanz ist ernüchternd (55 Spiele/1 Tor/1 Assist/-29).

Rekordsieger Montreal und wer noch? Diese Teams haben den Stanley Cup gewonnen 1 / 24 Rekordsieger Montreal und wer noch? Diese Teams haben den Stanley Cup gewonnen quelle: ap

Er sagt im Rückblick: «Diese Zeit war schwierig. Ich fragte mich mehrmals, was ich da mache und ob ich überhaupt in dieser Liga spielen sollte.» Die Shifts seien immer nach dem gleichen Muster abgelaufen: «Scheibe tief schiessen, Forechecking, Backchecking, Wechseln. Das war nicht das Spiel, das ich spielen wollte.»

Er erzählt, wie er diese Belastungsprobe durchgestanden hat: «Indem ich stets das Ziel vor den Augen hatte. Ich wollte mir immer bestätigen, dass ich den nächsten Schritt dennoch machen kann.»

Seinem Agenten André Rufener gelingt es, einen Trade (Spielertausch) zwischen den Islanders und Minnesota einzufädeln und erst im Herbst 2013 beginnt in Minnesota Nino Niederreiters NHL-Karriere richtig.

Inzwischen ist er bei 734 Spielen (184 Tore/187 Assists) in der Qualifikation und 82 Partien (15 Tore/15 Assists) angelangt. Er ist nicht der talentierteste Schweizer Stürmer. Nico Hischier (New Jersey) und Kevin Fiala (Los Angeles) sind von den Hockeygöttern mit wahrscheinlich mit noch mehr Talent gesegnet worden.

Aber zusammen mit Timo Meier bringt Nino Niederreiter die beste Kombination von Mut, Kraft, Härte und «Torinstinkt» aufs Eis. Er dürfte im Zweikampf sogar noch eine Spur unerbittlicher sein als Timo Meier. Er ist ein Spieler, der jeder Trainer lieber in der eigenen als in der gegnerischen Mannschaft hat.

Nino Niederreiter ist am 8. September 30 geworden und hat bisher etwas mehr als 30 Millionen Dollar brutto verdient (die Hälfte nimmt der US-Steuervogt). Er könnte sich im Sommer also ein wenig dem Müssiggang hingeben. Aber würde er das tun, wäre er nicht einer der besten Stürmer der Welt geworden.

Diese grosse Karriere ist nur mit einem hohen Masse an Selbstkritik, Eigenständigkeit und guter Beratung möglich geworden:

«Ich arbeite seit 2006 auch mit Mentaltrainern, wir haben alle 10 bis 12 Spiele via Zoom-Call Kontakt. Mein Agent André Rufener schaut sehr viele meiner Spiele. Mit ihm rede ich darum häufig und ich erhalte viele Feedbacks von ihm. Aber ich weiss inzwischen auch selbst, was ich gut und weniger gut mache. Ich weiss, dass ich immer noch bei weitem nicht ausgelernt habe. Zum Beispiel weiss ich, dass ich auch letzte Saison viel zu häufig Torchancen ausgelassen habe, in denen ich klar Treffer hätte erzielen müssen.»

Die Zeit zwischen dem Saisonende und der neuen Saison ist für ihn die Zeit, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um noch besser zu werden. So war es auch im vergangenen Sommer.

Nach offizieller Statistik wiegt Nino Niederreiter bei einer Grösse von 188 Zentimetern 99 Kilo. Tatsächlich sind es inzwischen «nur» noch 95 Kilo. Er habe mit Michael Bont seit Jahren einen eigenen Fitnesstrainer, der immer wieder Details verbessere. «Die grossen, schweren Spieler wie ich sind ja in der NHL nicht mehr so gefragt wie früher. Da muss ich mich ständig verändern und wendiger und explosiver werden. Ich habe darum in den letzten Jahren jeden Sommer bewusst ein bis zwei Kilos verloren. Ich bin so schrittweise von 98 auf heute 95 Kilogramm runtergekommen.»

Bissig, mutig, unerbittlich im Zweikampf wie immer und nun noch ein bisschen leichter und wendiger: Der beste Nino Niederreiter, den es je gab. Alles passt. Die neue Stadt, die neue Mannschaft und ihr Stil und die eigene Form.

NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Video: watson/Lea Senn

Und doch gibt es bei Nino Niederreiter nicht einmal Spurenelemente von Arroganz oder Überheblichkeit. Wer beharrlich einen so weiten Weg gegangen ist, vergisst nicht, wie launisch das Glück in einem so unberechenbaren Spiel sein kann.

Die zwei «goldenen Tage» unseres Hockeys in Prag haben dafür im zweiten Spiel ein Beispiel geliefert. Timo Meier drückt ab. In 99 von 100 Fällen ist der Puck drin. Aber es fehlt vielleicht ein Millimeter: Der Puck streift den Helm von Goalie Kevin Lankinen (es ist sein erstes Spiel für Nashville) und wird so übers Tor gelenkt. Es wäre das 3:2 gewesen und hätte den Weg zum Sieg ebnen können. Timo Meier hat in diesen zwei ersten Partien noch nicht getroffen.

Nino Niederreiter kommt von der Strafbank, loggt sich in den Konter ein und trifft via Pfosten zum 3:2. Das zweite Tor in diesem Spiel (nach dem 1:1), das sich als Siegestreffer erweisen wird. Im ersten Spiel (4:1) gegen den gleichen Gegner hatte er das 3:1 beigesteuert.

Erst zwei von 82 Partien sind gespielt. Auch für Nashville ist der Weg in die Playoffs lang und beschwerlich. Aber die Erinnerungen an die «goldenen Tage» von Prag bleiben: An Nashville, das NHL-Team der Stunde, geprägt von zwei Schweizern. Defensiv von Roman Josi und offensiv von Nino Niederreiter. Er ist gar der NHL-Spieler der Stunde.

Wie lässt doch der Dichterfürst Johann Wolfgan Goethe Doktor Faust zum teuflischen Mephisto sagen: Ach, Augenblick verweile doch, du bist so schön!