Das Schweizer Hockey fordert drastische Sanktionen gegen Russland

Swiss Ice Hockey verurteilt das Vorgehen Russlands aufs Schärfste. Die Gedanken von Swiss Ice Hockey sind in dieser schwierigen Situation bei der ukrainischen Eishockey-Familie und allen Menschen in der Ukraine. Gemeinsam mit weiteren Mitgliederverbänden hat Swiss Ice Hockey beim internationalen Eishockeyverband IIHF einen Antrag eingereicht, in welchem unmittelbare und weitreichende Konsequenzen und Sanktionen gegen Russland und Weissrussland - das die russische Regierung in ihrem Vorgehen unterstützt - gefordert werden. Der Antrag zuhanden des IIHF Council fordert unter anderem den sofortigen Ausschluss des russischen und des weissrussischen Eishockeyverbands als Mitglieder der IIHF sowie den Entzug der U20-Weltmeisterschaft im Dezember 2022 in Nowosibirsk und der A-Weltmeisterschaft im Mai 2023 in St. Petersburg. Weiter fordern die unterzeichnenden Mitgliedsverbände den sofortigen Ausschluss sämtlicher Funktionäre mit russischer oder weissrussischer Staatsangehörigkeit aus allen offiziellen Ämtern und Komitees der IIHF und die sofortige Beendigung der Zusammenarbeit mit der Continental Hockey League KHL.