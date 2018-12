Sport

Samuel Kreis hat dem SCB abgesagt und in Biel verlängert



Bild: KEYSTONE

Samuel Kreis hat dem SC Bern abgesagt und in Biel verlängert

Eine bittere Transferniederlage für den SC Bern. Nationalverteidiger Samuel Kreis (24) kehrt nicht zurück. Er hat für zwei weitere Jahre in Biel unterschrieben.

Unter dem unerbittlichen SCB-Meistertrainer Kari Jalonen war er nicht gut genug für die höchste Liga. Der Finne gewährte ihm in der Saison 2016/17 gerade mal 6:49 Minuten Eiszeit und schob ihn zeitweise nach Olten ab.

Bild: KEYSTONE

Mit der Flucht zum EHC Biel hat Samuel Kreis im Frühjahr 2017 seine Karriere gerettet. In Biel ist er innert kürzester Zeit zum Nationalverteidiger gereift. Beim Deutschland Cup war er Anfang November einer der Besten. In der laufenden Saison hat er für Biel in 19 Partien zwei Tore und fünf Assists gebucht. Bei 17:03 Minuten Eiszeit pro Spiel.

Der Vertrag des ehemaligen SCB-Juniors läuft im nächsten Frühjahr aus. Er war auf dem aktuellen Transfermarkt einer der begehrtesten Spieler und hatte mehrere hoch dotierte Offerten auf dem Schreibtisch. Natürlich auch eine vom SC Bern.

Für SCB-Sportchef Alex Chatelain, der erfolgreich die Biebers, Sciaronis und Grassis dieser Welt transferiert, wäre die Rückkehr von Samuel Kreis ein ganz, ganz wichtiger Prestigeerfolg gewesen. Und für den SCB eine enorme Verstärkung und Bereicherung.

Bild: KEYSTONE

Samuel Kreis ist ein moderner Verteidiger. Smart, scheibensicher, beweglich. Er ist einer der wenigen Verteidiger, die mit dem Puck umgehen wie mit einem Hund. Einen Hund schlägt man nicht. Einen Hund dressiert man. Damit er dorthin geht, wohin man ihn schickt, und zu einem kommt, wenn man es will.

Bild: KEYSTONE

Samuel Kreis ist ein Herzstück in Biels hoch entwickeltem «totalem» Lauf-, Tempo- und Kreisel-Hockey. Antti Törmänen braucht bei seinem hochentwickelten Spiel Verteidiger, die das Spiel lesen, die freien Räume sehen und nützen und die den Puck exakt und gut getimt passen können.

«Ich habe mich entschieden» sagte Samuel Kreis nach dem 4:2-Sieg über die ZSC Lions. «Ich wollte die Sache nicht mehr weiter hinausschieben und meine Zukunft regeln. Ich habe mir die Sache gut überlegt. Wir haben aber Stillschweigen vereinbart. Mein künftiger Arbeitgeber wird nächste Woche kommunizieren.»

Bild: PPR

Tja, der künftige Arbeitgeber ist nicht der SC Bern. Der künftige Arbeitgeber ist der bisherige. Der EHC Biel. Samuel Kreis hat um zwei Jahre bis 2021 verlängert.

Ein grosser Transfersieg für die Bieler. Wenn sie sich an der Spitze etablieren wollen, dann müssen sie dazu in der Lage sein, Spieler wie Samuel Kreis halten zu können.

Es ist auch ein weiser Entscheid des Nationalverteidigers. Unter Antti Törmänen kann er noch besser, kann er noch besser werden. Nach der Vertragsverlängerung ist die Frage nicht mehr, ob er zu WM-Einsätzen kommen wird. Sondern nur noch wann.

