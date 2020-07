Sport

Eismeister Zaugg

National League: Corona-Entwarnung bei den ZSC Lions



Bild: KEYSTONE

Eismeister Zaugg

Corona-Entwarnung bei den ZSC Lions – Berni und Co. können Quarantäne abbrechen

Die drei ZSC-Sportsoldaten Tim Berni, Pius Suter und Raphael Prassl können aufatmen und die Quarantäne abbrechen.

Weil ihr Dienst- und Trainingskamerad Tim Berni Symptome einer Corona-Erkrankung spürte, sind auch Pius Suter und Raphael Prassl am Mittwochmorgen im Rahmen der Sportler-RS in Magglingen isoliert worden. Das Trio hatte am Vorabend noch gemeinsam trainiert.

Bereits am Mittwochnachmittag verliessen die drei Sportrekruten Magglingen, reisten heim nach Zürich und begaben sich in Quarantäne. Tim Berni ist am Mittwoch und heute getestet worden. Nun liegt das Resultat vor: keine Ansteckung.

Tim Berni (20) kehrt nun wieder nach Magglingen zurück. Seine Sportler-RS dauert noch bis zum 17. Juli. Für Pius Suter (24) und Raphael Prassl (22) ist die Quarantäne ebenfalls aufgehoben worden. Ihre Sportler-RS geht heute Freitag so oder so zu Ende. Sie müssen also nicht mehr einrücken.

Tim Berni trainiert zwar mit den ZSC Lions, wird aber nächste Saison in die Organisation der Columbus Blue Jackets wechseln. Er hat dort einen Einstiegsvertrag über drei Jahre unterschrieben. Bei Einsätzen in der NHL beträgt sein Jahresgehalt brutto 925'000 Dollar und im Farmteam 70'000 Dollar. So oder so bekommt er alle drei Jahre einen «Signing Bonus» von 92'500 Dollar ausbezahlt.

Pius Suter plant für nächste Saison ebenfalls den Wechsel in die NHL, hat aber noch keinen Arbeitgeber gefunden. Falls er in die NHL wechselt, können ihn die ZSC Lions durch einen fünften Ausländer ersetzen.

Bild: KEYSTONE

Wann die neue NHL-Saison beginnen wird, ist nach wie vor offen. Raphael Prassl stürmt auch nächste Saison für die ZSC Lions.

