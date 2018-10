Sport

NLA: Alain Berger vom SC Bern zu Langnau?



Alain Berger zu Langnau?

Die SCL Tigers brauchen mehr Wasserverdrängung auf den Aussenbahnen und vor dem gegnerischen Tor. Langnaus neuer Sportchef Marco Bayer weiss, wer nächste Saison dafür sorgen könnte: SCB-Powerstürmer Alain Berger (27), der zwei Jahre jüngere Bruder von Langnaus Captain Pascal Berger.

Der kräftige Flügel (193 cm / 92 kg) stürmt seit seiner Rückkehr aus Nordamerika (AHL) in der Saison 2012/13 wieder für den SCB, ist aber nur noch ein «Hinterbänkler» mit weniger als neun Minuten Eiszeit pro Spiel. Letzte Saison hat er in 50 Partien noch 9 Punkte produziert.

Sein Potenzial liegt bei 20 bis 25 Punkten. In Langnau könnte er eine dominierende Rolle übernehmen und hätte zusammen mit seinem Bruder wohl bald einmal Kultstatus. Marco Bayer sagt auf Anfrage: «Wir sind an Alain Berger interessiert.» Der Vertrag des Emmentalers läuft allerdings noch bis zum Ende der nächsten Saison, also bis Frühjahr 2020.

Ein Problem? Nicht unbedingt. SCB-Sportchef Alex Chatelain sagt: «Wenn Alain Berger mit dem Wunsch eines vorzeitigen Wechsels zu uns kommt, dann reden wir darüber. Bisher hat er das nicht getan. Wenn es einen Wechsel geben sollte, dann müsste Langnau seinen Vertrag vollumfänglich übernehmen.» Affaire à suivre.

